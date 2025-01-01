Рівне:

За матеріалами ДБР судитимуть правоохоронця, який закупив неякісне обладнання всупереч укладеному договору

Працівники ДБР завершили розслідування щодо правоохоронця, який виконував обов’язки керівника одного з Головних управлінь правоохоронного органу в Івано-Франківській області. Його викрили у серпні цього року спільно з УВБ Нацполіції на закупівлі неякісного обладнання.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Між управлінням та комерційною структурою у липні 2023 року було укладено договір про закупівлю пересувного пункту управління на базі автомобіля підвищеної прохідності. Вартість договору становила понад 31 млн гривень.
Попри чітко визначені технічні вимоги договору та всупереч законодавству у листопаді того ж року посадовець погодив зміну умов договору без належного обґрунтування, а саме — заміну шасі на дешевший варіант.
Унаслідок зміни технічної специфікації та прийняття неякісного обладнання державі було завдано понад 2,3 млн гривень збитків.
Посадовця судитимуть за зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Тепер йому загрожує позбавлення волі до 6 років.
В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передано 25 тис. доларів США, які були вилучені під час обшуків у межах кримінального провадження.
Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура.
