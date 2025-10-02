У G7 заявили про посилення тиску на покупців російської нафти

Країни G7 заявили про посилення обмеження проти Росії та основних покупців її нафти, щоб скоротити прибутки, які йдуть на фінансування війни в Україні.
Джерело: спільна заява G7, опублікована на сайті уряду Канади
Деталі:Міністри фінансів G7 після зустрічі онлайн оприлюднили заяву про те, що вони "домовилися вжити спільних заходів для посилення тиску на Росію з метою припинення її жорстокої війни проти України та підтримки України в її зусиллях з самооборони".
Дослівноіз заяви: "Подальші ескалаційні дії Росії, включаючи порушення повітряного простору НАТО, посилення атак на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель в Україні, є неприйнятними і підривають зусилля з досягнення миру".
Деталі: У заяві йдеться про те, що спільні дії G7 і санкції вже "зменшили доходи Росії".
Міністри наголошують на тому, що серед заходів посилення тиску на Росію – "скоординоване використання повної вартості заморожених" активів РФ.
Крім того, дії G7 будуть націлені на тих, хто "продовжує збільшувати обсяги закупівлі російської нафти після вторгнення в Україну, та на тих, хто сприяє обходу" санкцій.
Дослівноіз заяви: "Ми погодилися з важливістю торговельних заходів, включаючи мита і заборони на імпорт/експорт у наших зусиллях щодо припинення надходжень Росії.
Ми вживатимемо конкретних заходів для значного скорочення, з метою поступового припинення, нашого імпорту з Росії, що залишився, включаючи імпорт вуглеводнів.
Ми також серйозно розглядаємо торговельні заходи та інші обмеження щодо країн та організацій, які допомагають фінансувати військові дії Росії, включаючи нафтопродукти, вироблені з російської нафти".
Деталі: У заяві вчергове підкреслили, що продовжать тиск на Росію "за допомогою скоординованих економічних і фінансових заходів".
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що США чинитимуть тискна країни G7, щоб вдарити по Індії та Китаю різко підвищеними тарифами на купівлю російської нафти, щоб змусити РФ до мирних переговорів з Україною.
