Вчені з Ізраїлю з'ясували, яка рослина загоює рани вдвічі швидше за антибіотики: це не подорожник

Дослідницька група Університету Бен-Гуріона (Ізраїль) виявила унікальну властивість капусти броколі, яка робить цей продукт надзвичайно корисним для здоров'я.
Науковці з-поміж іншого вивчили вплив дііндолілметану, який міститься в броколі, на бактерії у лабораторних умовах та виявила, що він ефективно пригнічує їх зростання. Ізраїльські вчені провели дослідження на свинях і дійшли висновку, що речовина, яка міститься в броколі, дозволяє гоїтися ранам удвічі швидше!
Під час проведення експерименту вчені виявили, що для повного загоєння ран, оброблених антибіотиками, знадобилося в середньому десять днів, тоді як для ран, оброблених маззю на основі DIM, знадобилося п'ять днів.
Дослідники сподіваються, що матимуть змогу розробити речовину для використання людиною. Вчені стверджують, що дііндолілметан може стати в майбутньому альтернативою антибіотиків.
- Броколі – це зелений овоч з родини капустяних, також відомий як спаржева капуста. Він є цінним джерелом вітамінів (С, К, фолієва кислота), мінералів (калій, магній, хром) та клітковини, що робить його важливим елементом здорового харчування. Броколі багата на антиоксиданти, такі як сульфорафан, що може мати протиракові властивості.
- Її можна вживати сирою, варити, запікати, тушкувати або додавати до супів і салатів.