Україна навчає НАТО захищатись від російських дронів, - Atlantic Council

Війна з московитами 04-жов, 2025, 14:499 prov 37
Україна перетворюється на наддержаву дронів і навчає НАТО захищатися від гібридної війни Росії, пише Atlantic Council.
Нещодавні вторгнення російських безпілотників по всій Європі підкреслили зростаючу роль України як лідера у використанні дронів у війні. Країни, серед яких Данія та Польща, розпочали спільні навчальні програми з українськими інструкторами, прагнучи перейняти досвід Києва у протидії безпілотникам.
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна сьогодні є "єдиним експертом у світі з боротьби з дронами", а генеральний секретар НАТО Марк Рютте додав, що обмін знаннями з Києвом є "дуже важливим" для колективної безпеки Європи.
Україна активно використовує безпілотники як на фронті, створюючи так звану "Стіну дронів", так і для операцій всередині Росії, завдаючи ударів по нафтопереробних заводах та логістичних центрах, що спричинило дефіцит палива в окремих регіонах.
Інноваційне застосування морських дронів змінило баланс сил у Чорному морі: українські безпілотники прорвали російську блокаду, змусивши кораблі РФ відійти в безпечні порти, а деякі дрони були навіть обладнані зенітними ракетами для боротьби з вертольотами.
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що інновації та технології безпілотників залишаються ключовими для протистояння російській агресії. "Україна компенсує відносну нестачу ресурсів, впроваджуючи військові інновації", – зазначив він.
Багато країн НАТО вже почали співпрацювати з Україною: Велика Британія готує масове виробництво безпілотників-перехоплювачів, а Румунія планує спільне виробництво для внутрішнього використання та експорту союзникам. Українська делегація цього тижня веде переговори зі США щодо обміну бойовим досвідом та технологіями.
Аналітики констатують, що вторгнення Росії стало першою у світі війною з повномасштабним застосуванням дронів, а унікальний досвід України робить її ключовим партнером НАТО та незамінним союзником у захисті Європи від сучасних загроз.
Джерело.
