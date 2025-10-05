Рівне:

Військовий юрист

Зеленський: Путін сміється із Заходу, немає достойної реакції світу на обстріли

Головна / Війна з московитами 06-жов, 2025, 08:509 prov 44
Президент Володимир Зеленський розкритикував відсутність "достойної, сильної реакції" світової спільноти на постійне збільшення ударів Росії по цивільній інфраструктурі України. За його словами, саме мовчання Заходу дає Путіну підстави продовжувати агресію.
Джерелозвернення Зеленського у неділю, 5 жовтня, pravda.com.ua
Пряма мова:"Немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається. На постійне збільшення масштабу й наглості ударів. Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь".
Деталі: Зеленський наголосив, що Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари, і зараз відверто намагається знищити цивільну інфраструктуру — зокрема газову інфраструктуру та енергосистему напередодні зими.
Пряма мова: "Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді".
Деталі: Зеленський також вказав на значну роль західних і міжнародних ланцюгів постачання у створенні озброєнь, які застосовує Росія.
Пряма мова: "Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон — це, зокрема, й компоненти, які постачаються в Росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із Росією".
Деталі: Президент надав приклади: в одній аеробалістичній ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва, багато з яких критичні й не виробляються в самій Росії. За оцінкою Зеленського, майже 500 дронів, застосованих у нічній атакі, містять понад 100 тисяч компонентів іноземного виробництва, серед яких деталі, виготовлені в США, Китаї, Тайвані, Британії, Німеччині, Швейцарії, Японії, Республіці Корея, Нідерландах та інших країнах.
Зеленський закликав до посилення контролю за експортом критичних компонентів і більш рішучих дій міжнародних партнерів проти постачань, які підтримують російську військову машину.
Схожі новини
Зеленський: З кожним новим ударом РФ показує середній палець усьому світові
Головна / Війна з московитами / Політика

Зеленський: З кожним новим ударом РФ показує середній палець усьому світові

Зеленський: Москва відверто знущається з намагань Заходу відновити мир
Війна з московитами

Зеленський: Москва відверто знущається з намагань Заходу відновити мир

Зеленський: Україна очікує реакції від США через російські удари по енергетиці в Херсоні
Війна з московитами

Зеленський: Україна очікує реакції від США через російські удари по енергетиці в Херсоні

Зеленський про Віткоффа: Для українців ця людина з іншої планети
Головна / Війна з московитами

Зеленський про Віткоффа: Для українців ця людина з іншої планети

Зеленський: Скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось – жодного
Головна / Війна з московитами

Зеленський: Скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось – жодного

Створення та просування сайтів Створення та просування сайтів Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору