Під час нічного удару РФ над заходом України літали китайські розвідувальні супутники – ЗМІ

За даними порталу "Мілітарний", під час російського ракетно-дронового удару 5 жовтня над західною частиною України, на яку припав основний удар, пролетіло щонайменше три китайські розвідувальні SAR-супутники.
Джерело: "Мілітарний" на основі аналізу даних моніторингового сервісу Heavens Above, який відстежує переміщення супутників
Деталі: Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.
Пізніше, приблизно о 6-й годині ранку, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34. Він здійснить 7 витків над регіоном впродовж 5 жовтня.
Портал зазначає, що китайські розвідувальні супутники пролітають не тільки над західними регіонами України. Загалом орбітальні параметри дозволяють здійснювати роботу над Україною понад 60 різнотипним супутникам серії Yaogan. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.
Супутники цієї серії розміщуються на низьких орбітах на висоті близько 700 кілометрів. Це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно кожні 90 хвилин.
Як пише "Мілітарний", достеменної інформації про можливості супутників Yaogan 33 небагато. За офіційною китайською позицією, супутники цього типу використовуються для наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів, а також запобігання стихійним лихам. Однак вважається, що насправді це військові розвідувальні супутники, які оснащені радаром із синтезованою апертурою (SAR), подібно до супутників ICEYE.
Супутники Yaogan 33 були запущені у 2022–2023 роках та прийшли на заміну розвідувальним супутникам SAR першого покоління Yaogan-1, які запускалися починаючи з 2006 року.
"Водночас варто зазначити, що невідомо, чи проводили ці супутники фактичну розвідку під час прольотів над Україною", – йдеться у тексті.
Що передувало:У ніч на 5 жовтня росія запустила по Українібільше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Під атакою булиЛьвівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.
Зокрема, внаслідок комбінованого удару БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині чотири людини загинули, ще 8 постраждали.
