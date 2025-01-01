В окупованій Феодосії палає нафтобаза, а у Брянській області рф ракета вдарила в ТЕЦ

Уночі 6 жовтня у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму, загорілася нафтобаза. Ймовірно, вона потрапила під обстріл.
Про це повідомляє моніторинговий канал «Крымский ветер».
За даними місцевих, там зайнявся резервуар із пальним. Ймовірно її атакували дрони. Місцева окупаційна влада наразі ніяк не коментувала цього.
Як пише «Крымский ветер», під атакою опинився саме нафтоналивний термінал, який є чи не найбільшим у тимчасово окупованому Криму.
Вибухи було чути в Євпаторії. У соцмережах місцеві мешканці повідомляли про приліт у військову частину між Євпаторією та селом Уютне. Нібито пошкоджений один з радарів.
Згодом повідомили про «потужні вибухи» в районі Андріївки (поблизу Севастополя), поруч з аеродромом «Кача». Також у Севастополі повідомляли про серію вибухів.
Також зазначається, що на околицях Євпаторії нібито уламки збитого дрона впали на житлові будинки та в гаражний кооператив «Космос».
Також цієї ночі під атакою була Брянська область. Як повідомляв місцевий губернатор Олександр Богомаз, на території Клинцівського району оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.
Як пише російський Telegram-канал Astra, під ударом опинилася теплоелектроцентраль у місті Клинці.
Крім того, зазначається, що у частини мешканців «відключено опалення».
«У когось немає опалення, але це поодинокі випадки, в цілому ситуація по місту – задовільна. Місто не знеструмлене», – згодом написали адміни телеграм-каналу.
