The Economist: Україна уже використовує "Фламінго" для ударів по РФ і скоро буде виробляти по 7 ракет на добу

Протягом останнього тижня Україна завдала серйозних збитків великому нафтовому експортному терміналу в Новоросійську на Чорному морі, нафтопереробному комплексу в Башкортостані (за 1300 км від України) та насосній станції в Чувашії, що за 1000 км від України.

1 жовтня було вражено великий нафтопереробний завод у Ярославлі.

Посилаючись на деякі непідтверджені повідомлення, в The Economist пишуть, що в РФ через українські атаки постраждало до 40% нафтопереробних потужностей.

Бенедикт Джордж, керівник відділу ціноутворення на нафтопродукти в Європі в Argus Media, компанії, що займається аналізом енергетичного ринку, заявив, що Україна вразила 16 з 38 російських нафтопереробних заводів.

Джордж каже, що експорт дизельного палива РФ на 30% нижчий, ніж рік тому, і є найнижчим з 2020 року.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети "Фламінго" мають запустити у масове виробництво. За словами глави держави, випробування розробки вже відбулося. При цьому подробиці про ракету він поки не оприлюднив. Нагадаємо, що перше фото ракети опублікував фотограф Єфрем Лукацький. Невдовзі міністр оборони Денис Шмигаль офіційно підтвердив виробництво українських ракет "Фламінго".

У серпні повідомлялось, що ракет "Фламінго" виготовляють приблизно по одній щодня. До жовтня показник планували збільшити до семи одиниць на день.

Міжнародне видання повідомляє без посилання на конкретні джерела, що Україна для ударів по території окупанта почала використовувати власні ракети "Фламінго" і виробляє наразі 2-3 ракети на день, а до кінця жовтня збільшить виробництво до 7 ракет на добу."Є повідомлення про те, що почали використовуватися крилаті ракети FP-5 "Фламінго".Вони набагато швидші за дрони, літають на висоті всього 50 м над землею, мають дальність польоту понад 3000 км і завдають величезного удару завдяки боєголовці вагою 1150 кг".У статті зазначають, якщо FP-5 буде здатна пробивати російську ППО, то це виведе кампанію DeepStrike України на новий рівень руйнівної сили.Також повідомляється, що дальність ракети дозволяє обдурювати оборону, літаючи до цілі по мінливих векторах.Для виготовлення FP-5 Fire Point використовують перероблені турбореактивні двигуни радянської епохи, а його фюзеляж з вуглецевого волокна виготовляється "всього за шість годин".Повідомляється, що наразі Україна виробляє дві-три ракети FP-5 на день, але очікується, що ця кількість зросте до семи до кінця місяця.Кожна крилата ракета коштує близько 500 000 доларів.Також у ЗМІ відзначають, що на відміну від FP-5, американська ракета "Томагавк" коштує вчетверо дорожче, має меншу дальність і несе набагато менший боєзаряд, хоча, ймовірно, є більш точною і важчою для збиття.У статті також відзначають роботу українських безпілотників, які літають відносно повільно і несуть боєголовки вагою лише від 60 до 120 кг, але мають дальність і точність.Близько 60% глибоких ударів по російській території здійснюються українськими дронами Fire Point FP-1, які можуть досягати цілей на відстані 1500 км у Росії і мають складне програмне забезпечення.FP-1 коштує лише близько 55 000 доларів.Також повідомляється, що Україна використовує більш важкий і дорогий безпілотник "Лютий", який має дальність польоту 2000 км і перевірену в бою систему машинного зору для наведення на ціль.