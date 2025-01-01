Укренерго: Після атаки найскладніша ситуація - у Києві та п'яти областях

Найскладнішою після нічної атаки є ситуація з енергопостачанням у столиці та 5 областях, де запроваджені аварійні відключення світла. Також аварійні відключення діють на Дніпропетровщині та у Запорізькій області.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
"Найскладнішою є ситуація у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі – у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення. Через наслідки попередніх ворожих обстрілів – на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що енергетики роблять усе можливе для якомога швидшого повернення пошкодженого обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак.
Повідомляється також, що споживання електроенергії залишається високим та загалом відповідає сезонним показникам. Утримання хмарної погоди зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.
"Зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Якщо у вас є світло, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби", - радить Укренерго.