Зеленський анонсував нові переговори у США

Україна продовжує активну співпрацю зі Сполученими Штатами на різних рівнях. Уже наступного тижня українська делегація вирушить до США, про що повідомив президент Володимир Зеленський, інформує пресслужба Офісу президента.

Глава держави зазначив, що делегацію очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. До неї також увійдуть керівник ОП Андрій Єрмак і радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. «У центрі уваги – системи ППО, енергетика, санкційна політика та переговорний трек. Також буде обговорено питання заморожених російських активів у США», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна підтримує ініціативи президента США Дональда Трампа, які можуть сприяти завершенню війни з Росією, та готова до діалогу у запропонованому форматі. Водночас, за його словами, Росія не демонструє жодного прагнення до миру, а навпаки — посилює атаки, намагаючись створити ілюзію своїх успіхів.

"Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому ширше розуміння, що росіяни "продають" йому не те, що спроможні зробити. Тобто відверто брешуть. Я не бачу сьогодні демонстрації реальної сили "рускіх". Вони здійснюють теракти, вбивства цивільних людей, удари по енергетиці й залізниці тощо", – наголосив глава держави.

Він також додав, що Росія намагається диктувати свої умови через масштабні атаки, але Україна прагне не поступок, а справедливого миру, який можливий лише через чесний і рівноправний діалог.

