Сирський відзвітував про успіхи ЗСУ у вересн

Оперативна ситуація на фронті залишається складною. Сили оборони зосереджують основні зусилля на стримуванні противника, стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському, та завдають ворогу значних втрат.Головнокомандувач ЗСУ генералпровів комплексну робочу нараду, присвячену підсумкам діяльності Збройних сил у вересні. Він також визначив завдання на жовтень."Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб. Наша оборона - активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку. Завдяки успішним діям підрозділів десантно-штурмових військ, штурмових полків, інших частин Сил оборони вдається зупиняти й відкидати противника, який планував на початку осені захопити територію всієї донецькоі області", - заявив вінЗа місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. Протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%."Ворог дорого платить за продовження загарбницької війни проти України. Маємо успіхи в реалізації програми DeepStrike. Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в росії зменшено на 21%. Активізуємо створення нового роду військ - безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил. Вдосконалюємо систему штурмових військ. Формуємо командування кіберсил". - додав Сирський.У ЗСУ тривають заходи оптимізації органів військового управління. Вони покликані вдосконалити, спростити цю систему та підвищити її ефективність."Відтак завершили свою діяльність ОСУВ і ОТУ, натомість їхні функції передаються угрупованням військ (сил), утвореним на основі оперативних командувань. Командування об'єднаних сил ЗС України також отримає свою важливу ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами. Під час наради заслухав змістовні доповіді з питань антидронового захисту, відновлення боєздатності підрозділів, експлуатації й ремонту військової техніки, мобілізації тощо", - сказано в повідомленні.