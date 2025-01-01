Рівне:

Кабмін пропонує виключити російську з переліку мов, що підлягають захисту

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає виключення російської мови з переліку мов, до яких застосовується режим підтримки та захисту згідно з Європейською хартією регіональних або міноритарних мов.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п’ятницю.
Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов» має привести українське законодавство у відповідність до нового офіційного перекладу Хартії, який зробило МЗС України в січні 2024 року.
Документ пропонує оновити перелік мов, що підпадають під захист. Відтепер цей список включатиме:
  • Білоруську
  • Болгарську
  • Гагаузьку
  • Кримськотатарську
  • Новогрецьку
  • Німецьку
  • Польську
  • Румунську
  • Словацьку
  • Угорську
  • Чеську
  • Іврит
З переліку пропонується виключити російську та молдавську мови, замінити «єврейську» на «іврит» і додати чеську.
