Кабмін пропонує виключити російську з переліку мов, що підлягають захисту

Білоруську

Болгарську

Гагаузьку

Кримськотатарську

Новогрецьку

Німецьку

Польську

Румунську

Словацьку

Угорську

Чеську

Іврит

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає виключення російської мови з переліку мов, до яких застосовується режим підтримки та захисту згідно з Європейською хартією регіональних або міноритарних мов.Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п’ятницю.Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов» має привести українське законодавство у відповідність до нового офіційного перекладу Хартії, який зробило МЗС України в січні 2024 року.Документ пропонує оновити перелік мов, що підпадають під захист. Відтепер цей список включатиме:З переліку пропонується виключити російську та молдавську мови, замінити «єврейську» на «іврит» і додати чеську.