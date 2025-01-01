Кабмін пропонує виключити російську з переліку мов, що підлягають захисту

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п’ятницю.
Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов» має привести українське законодавство у відповідність до нового офіційного перекладу Хартії, який зробило МЗС України в січні 2024 року.
Документ пропонує оновити перелік мов, що підпадають під захист. Відтепер цей список включатиме:
- Білоруську
- Болгарську
- Гагаузьку
- Кримськотатарську
- Новогрецьку
- Німецьку
- Польську
- Румунську
- Словацьку
- Угорську
- Чеську
- Іврит