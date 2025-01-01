ЗСУ відкинули росіян поблизу чотирьох населених пунктів на Донеччині — DeepState

Про це повідомляється у зведенні проєкту DeepState у неділю, 13 жовтня.
Водночас аналітики зазначають, що окупанти мали успіх у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.
2 жовтня проєкт DeepState повідомив, що російські війська захопили два населені пункти в Дніпропетровській області та один — у Запорізькій області — Калинівське, Ольгівське та Березове. Згодом 20-й армійський корпус повідомив, що Сили оборони України контролюють ситуацію в селі Калинівське, просування РФ зупинено.
3 жовтня аналітики DeepState заявили, що окупанти просунулися на Новопавлівському напрямку — поблизу Новоіванівки в Запорізькій області та Вербового — у Дніпропетровській.
Того ж дня у DeepState повідомили, що Сили оборони України провели успішну зачистку російських окупантів у Соснівці, Хорошому, Новоселівці та Сніжному в Дніпропетровській області.
7 жовтня DeepState заявив, що російські війська окупували село Маліївка у Дніпропетровській області, а також просунулися біля ще кількох населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.
8 жовтня проєкт повідомив, що окупанти мали успіх поблизу Новоіванівки, Охотничого, Малинівки та Вишневого в Запорізькій області, а також біля Новомиколаївки в Сумській області.
11 жовтня аналітики констатували, що російським загарбникам вдалося просунутися на окремих ділянках у Запорізькій та Донецькій областях.
12 жовтня у DeepState зафіксували просування росіян поблизу Піщаного Харківської області, Торського Донецької області та Малинівки у Запорізькій області.