ЗСУ відкинули росіян поблизу чотирьох населених пунктів на Донеччині — DeepState

Війна з московитами 13-жов, 2025, 07:399 prov 0
Сили оборони України відкинули росіян поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки на Донеччині.

Про це повідомляється у зведенні проєкту DeepState у неділю, 13 жовтня.

Водночас аналітики зазначають, що окупанти мали успіх у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

2 жовтня проєкт DeepState повідомив, що російські війська захопили два населені пункти в Дніпропетровській області та один — у Запорізькій області — Калинівське, Ольгівське та Березове. Згодом 20-й армійський корпус повідомив, що Сили оборони України контролюють ситуацію в селі Калинівське, просування РФ зупинено.

3 жовтня аналітики DeepState заявили, що окупанти просунулися на Новопавлівському напрямку — поблизу Новоіванівки в Запорізькій області та Вербового — у Дніпропетровській.

Того ж дня у DeepState повідомили, що Сили оборони України провели успішну зачистку російських окупантів у Соснівці, Хорошому, Новоселівці та Сніжному в Дніпропетровській області.

7 жовтня DeepState заявив, що російські війська окупували село Маліївка у Дніпропетровській області, а також просунулися біля ще кількох населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

8 жовтня проєкт повідомив, що окупанти мали успіх поблизу Новоіванівки, Охотничого, Малинівки та Вишневого в Запорізькій області, а також біля Новомиколаївки в Сумській області.

11 жовтня аналітики констатували, що російським загарбникам вдалося просунутися на окремих ділянках у Запорізькій та Донецькій областях.

12 жовтня у DeepState зафіксували просування росіян поблизу Піщаного Харківської області, Торського Донецької області та Малинівки у Запорізькій області.

