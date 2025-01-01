Понад 1300 білорусів воюють на боці росії проти України: понад 300 уже загинули

онад 1300 громадян Білорусі беруть участь у війні на боці росії проти України, щонайменше 314 білорусів уже загинули на фронті.
Про це повідомляє проєкт "Хочу жити" у Telegram.
Зазначається, що наведені цифри не є остаточними, адже російська влада приховує реальні масштаби втрат серед своїх військових і найманців. Для порівняння – за десять років радянської війни в Афганістані загинули 723 білоруси, тобто менше, ніж за два роки війни проти України.
"Ми опублікували кілька списків 1338 білоруських громадян, які воювали або воюють проти України. Нам вдалося встановити трагічну долю деяких з них – за нашими даними, майже кожен четвертий зі списку загинув", – йдеться у повідомленні.
Найстаршим із загиблих є 63-річний Василь Шкорник, а наймолодшим – 18-річний Михайло Кореньков, який зник безвісти. У середньому між підписанням контракту та смертю минає лише 6,5 місяців. Найбільше загиблих служили в частинах 150-ї мотострілецької дивізії.
Частина білорусів була завербована в російських тюрмах, однак зустрічались й військовослужбовці 5-ї окремої бригади спецпризначення з Мар’їна Горка Збройних сил Білорусі.
"Як білоруські спецназівці опиняються на війні, а також скільки з них вже загинуло або отримало поранення – це окреме питання, на яке варто було б звернути увагу білоруським ЗМІ", – додали представники проєкту.
Джерело.