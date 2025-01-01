Рівне:

Парламентська асамблея НАТО закликала союзників посилити підтримку України

14-жов, 2025, 09:53
Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, у якій закликає держави-члени Альянсу надати Україні далекобійну зброю, системи протиповітряної оборони та дозволити ураження військових об’єктів на території російської федерації. 
Про це повідомляє ПА НАТО. 
Документ також включає рекомендації щодо підвищення оборонних витрат і посилення стримування, особливо на східному фланзі НАТО. Парламентарії наголосили, що без рішучих дій союзників подолати російську агресію буде значно складніше.
У резолюції зазначено, що уряди країн-членів НАТО повинні забезпечити «своєчасне та безперервне» постачання Україні ключових оборонних спроможностей — від засобів ППО до високоточної далекобійної зброї та боєприпасів. 
Окремо підкреслено необхідність розширення санкційного тиску на Москву та довгострокової підтримки української обороноздатності. За словами авторів документа, допомога Києву є не лише моральним обов’язком, а й питанням безпеки всього євроатлантичного простору.
Крім того, асамблея підтвердила, що жодні спроби росії анексувати українські території не можуть бути визнані міжнародною спільнотою. 
Депутати наголосили, що політика поступок агресору лише продовжує війну, тоді як рішуча відповідь і послідовна підтримка України — основа справедливого миру. 
Учасники засідання також закликали до збільшення інвестицій у колективну оборону, щоб гарантувати готовність НАТО реагувати на будь-які загрози.
Нагадаємо, генсек НАТО підрахував втрати росії в Україні.
Також посол США при НАТО натякнув, що Україна отримає зброю для завдання «серйозної шкоди» рф.
Джерело.
