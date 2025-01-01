Зеленський: Українські удари повертають Росію до реальності

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні спроможності зростають — як за дальністю, так і за влучністю ударів по військових і стратегічних цілях у Росії.
Джерело:Зеленський у зверненні в неділю, 19 жовтня
Деталі: Глава держави наголосив, що практично щодня або через день фіксуються ураження об'єктів російської нафтопереробки, що, за його словами, "працює на повернення Росії до реальності".
Пряма мова: "Ми говорили з Головкомом Олександром Сирським, у тому числі щодо нашої далекобійності. Є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності".
Деталі: Президент подякував військовим і партнерам за спільну роботу над посиленням оборонних і технологічних можливостей України.