Зеленський доручив "розширити географію" ударів углиб РФ

Президент Володимир Зеленський під час проведення Ставки верховного головнокомандувача дав військовим завдання збільшити територію ураження українською далекобійною зброєю вглибині Росії.
Джерело: Зеленський у соцмережах.
Деталі: За його словами, він провів Ставку, головною темою якої були спроможності України "для далекобійних санкцій проти Росії". На зустрічі були присутні виробники зброї, а також всі, хто відповідає за її застосування.
Пряма мова: "Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності".
Більше деталей: Президент повідомив, що наразі триває робота з виробниками для довгострокових контрактів, адже термін три роки "дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська".
Зеленський пообіцяв, що кількість таких укладених контрактів буде більшою.
Він розповів також, що були на Ставці і доповіді щодо російських ударів проти української інфраструктури й енергетичних об'єктів.
Пряма мова: "Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО. Необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення".
