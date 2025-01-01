Рівне:

"Ця зима вирішальна": Німеччина і НАТО готують план підтримки України на найближчі місяці

Глава МЗС Німеччини заявив про необхідність рішучої підтримки України з боку союзників.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.
"Цей зимовий період має вирішальне значення. Україна повинна зберегти здатність до оборони", - заявив політик від ХДС після переговорів у Брюсселі, зокрема з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, пише BR24.
За його словами, раніше в рамках так званої "коаліції охочих" обговорювалося, що необхідно "мобілізувати всі сили, щоб Україна змогла вистояти цієї зими". При цьому на Німеччину лягає особлива відповідальність. Тому Україна, за його словами, може в будь-який час розраховувати на Німеччину, підкреслив міністр.
Причиною таких заяв стали масштабні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими, пише ЗМІ. Крім того, за підсумками зустрічі з високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каей Каллас Вадефуль заявив про необхідність посилити тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна.
"Ми повинні посилити тиск на Путіна і відстоювати наші європейські цінності - бути об'єднаними і готовими нести відповідальність за мир у рамках міцного європейського партнерства", - написав він у X (Twitter).
Після переговорів із генеральним секретарем НАТО Вадефуль наголосив у X (Twitter), що Європа і НАТО сильні, коли діють як єдине ціле. Саме тому вони посилюють підтримку України.

