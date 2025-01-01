Рівне:

Військовий юрист

Голова СБУ: Цього року ми знищили 48% російських "Панцирів"

Війна з московитами 31-жов, 2025, 15:049 prov 66
Очільник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що від початку року Сили оборони знищили 48% російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".
Джерело: Малюк під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським 31 жовтня
Пряма мова:"У ворога, давайте визнаємо, дуже сильне ППО. І найкраще по наших дальнобійних безпілотниках працює їхній "Панцир". Так от, з початку 2025 року по сьогоднішній день ми знищили 48% відсотків "Панцирів". Це сьогодні пріоритет".
Деталі:Голова СБУ додав, що росіяни виробляють 30 "Панцирів" на рік. Але кількість знищеного, за його словами, набагато перевищує те, виробляється.
