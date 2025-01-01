Українська ракета «Фламінго» перевершує «Томагавк», — Independent

Україна, яка після розпаду СРСР втратила ядерну зброю та потужну військову промисловість, сьогодні фактично виборює своє існування.

Через 30 років країна відроджує оборонний потенціал, поєднуючи радянські технології з сучасними IT-розробками, щоб зменшити залежність від союзників.

Українська ракета «Фламінго»: характеристики та унікальні особливості

Крилата ракета «FP-5 Фламінго» має дальність польоту до 3000 км, максимальну швидкість 900 км/год і може нести понад тонну вибухівки.

«Ракета FP-5 “Фламінго” оснащена турбовентиляторним двигуном радянських часів. Деякі з цих двигунів були знайдені просто на звалищах», — зазначає Independent.

Її дальність удвічі перевищує американський «Томагавк», а бойова частина — удвічі потужніша, при цьому коштує вона приблизно стільки ж.

Повна автономність від союзників

Головна перевага ракети — її незалежність від обмежень партнерів.

Велика Британія і Франція довго не дозволяли використовувати свої «Storm Shadow» для ударів по території Росії, а США — обмежили застосування ATACMS. Натомість «Фламінго» Україна може запускати за власним рішенням по будь-яких цілях.

Прототипи ракети пофарбували в рожевий колір, щоб легше було їх повертати після випробувань. Саме так і з’явилася назва — «Фламінго».

Ракети вражають цілі глибоко в тилу Росії, зокрема нафтопереробні заводи. За даними Independent, удари по НПЗ призвели до втрати РФ до 20% паливних потужностей і підвищення цін на паливо на 10%.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже виробляє близько 60% усієї зброї самостійно.

«Коли до голови приставляють пістолет, ти не думаєш про стандарти, а думаєш: “Це повинно працювати”», — сказала технічна директорка компанії Fire Point Ірина Терех.

«Нас хвилювало тільки те, наскільки ефективно наша зброя буде на передовій, а не паперова тяганина», — додала вона.

Крім ракет, Fire Point випускає безпілотники FP1 і FP2. Перші атакують цілі до Москви, другі — несуть 150 кг вибухівки. Вони легкі, створені з карбону й пластику, а виготовлення одного дрона займає лише кілька годин.

FP1 і FP2 коштують близько $50 тисяч — утричі дешевше за російські «Шахеди».

Independent зазначає, що війна перетворилася на протистояння між чисельністю армії РФ і технологічною винахідливістю України.

На момент розпаду СРСР Україна мала третій у світі ядерний арсенал і виробляла 30% озброєнь Радянського Союзу. Сьогодні оборонна промисловість оцінюється лише в мільярд доларів, але швидко зростає.

«У розпал цієї тривалої війни відчувається зростаюча впевненість в українській військовій промисловості... Україна вже володіє найпотужнішою армією в Західній Європі», — наголосило видання.

«Нам усім потрібно вирости і побудувати свою власну безпеку власними руками», — підкреслила Ірина Терех.

Independent додає, що Україна поступово припиняє залежати від США.

«Робота в Україні навчила нас того, що потрібно покладатися на себе. І саме це має робити й Європа», - додає видання.

Україна вже дев’ять разів використала власні крилаті ракети «Фламінго» під час реальних бойових операцій, і вони показали високу ефективність.Нагадаємо, за даними видання Welt, Україна застосувала крилаті ракети «Фламінго» під час атаки на тимчасово окупований Крим. Там була уражена база ФСБ росії.Україна почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго» для атак на енергетичні об'єкти росії.