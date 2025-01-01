5 невинних причин, через які тиск може стати дуже високим

Деякими реакціями організму ми можемо керувати вольовим зусиллям, а підвищенням кров’яного тиску може відреагувати на цілком звичайні, нешкідливі речі.Ось кілька таких невинних причин, через які ваш тиск може стати дуже високим..У багатьох людей у такій ситуації починає сильніше битися серце і підвищується артеріальний тиск. Цьому явищу є навіть спеціальна назва – «гіпертензія білого халата». Дослідження та експерименти, що проводилися, показали, що стрибок показань АТ може становити цілих 15 пунктів. Причина – неконтрольований стрес, що виникає при попаданні в медустанову.Коли ми йдемо швидше або починаємо тікати, частота серцевих скорочень збільшується, оскільки серце перекачує більше крові для харчування м’язів. Більше крові, що прокачується через вашу судинну систему, означає більший тиск на стінки кровоносних судин. Проте подібне підвищення артеріального тиску носить тимчасовий характер – головне, у період не проводити жодних вимірів чи аналізів. Частота серцевих скорочень повертається до норми протягом 30 хвилин.Коли сечовий міхур стає повним, тіло сигналізує викидом стресового гормону адреналіну. Під його впливом кровоносні судини починають стискатись, що може підвищити кров’яний тиск на 15 пунктів.У позі зі схрещеними ногами вени на ногах здавлюються, через що кров може накопичуватися в периферійних ділянках. Щоб компенсувати це та забезпечити достатньою кількістю крові інші важливі частини тіла, серце починає перекачувати кров старанніше. Підвищення кров’яного тиску у разі може становити 8 пунктів.В умовах холоду кровоносні судини біля поверхні шкіри звужуються, щоб направити більше крові до тіла та підтримувати у теплі життєво важливі органи. Подібна реакція організму може викликати одночасно дуже значне підвищення артеріального тиску – на цілих 20 мм рт. ст.«Якщо ваш тиск підвищений, можливо, на це вплинули деякі фактори, і незабаром воно нормалізується. Для діагнозу гіпертонії потрібно мати підвищені показання артеріального тиску протягом декількох днів. Якщо вони перевищуватимуть цифру 140/90 (порогове значення для високого кров’яного тиску), обговоріть із лікарем, які зміни у вашому способі життя зможуть допомогти його знизити», – поділилася порадою експерт.