Мерц: європейські сили в Україні зможуть давати відсіч військам РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що "європейські сили України", передбачені гарантіями безпеки від Європи та США, за певних обставин можуть чинити опір російським силам.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це він сказав в інтерв?ю телеканалу ZDF у вівторок.
На запитання журналістів про можливі гарантії безпеки, запропоновані США під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, Мерц відповів, що гаранти повинні будуть відбивати російські сили в разі порушення будь-яких умов перемир'я.
"Ми забезпечимо демілітаризовану зону між сторонами, що воюють, і, якщо бути дуже конкретним, ми також будемо діяти проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не дійшли до цього", – сказав канцлер Німеччини.
"Те, що американці взяли на себе таке зобов'язання – захищати Україну в разі припинення вогню, як якщо б вона була територією НАТО, – я вважаю, що це нова позиція Сполучених Штатів Америки, яка заслуговує на увагу", – додав він.
Нагадаємо, на зустрічі європейських лідерів у Берліні в понеділок було запропоновано сформувати сили захисту для забезпечення можливого перемир'я в Україні.
У спільній заяві йдеться, що сили під керівництвом Європи, за підтримки США, будуть підтримувати збройні сили України та забезпечувати безпеку повітряного простору і морських територій.
Президент України Володимир Зеленський раніше зазначив, що в обговореннях гарантій безпеки для України відбувається "серйозний рух вперед".
