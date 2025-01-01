«Рамштайн»: у Міноборони повідомили про зобов’язання щодо підтримки України від 15 країн

За словами міністра, в 2025 році партнери взяли на себе зобов’язання спрямувати майже п’ять мільярдів доларів на українське оборонне виробництво і ще близько п’яти мільярдів – на закупівлю американського озброєння для України

Німеччина зобов’язалася виділити 11,5 мільярда євро у 2026 році на підтримку оборони України, фокус буде на ППО, БпЛА, артилерійських пострілах. Україні вже передали нові системи Patriot й IRIS-T.

Велика Британія планує посилення спроможностей ППО України на суму 600 мільйонів фунтів за рахунок заморожених активів РФ, коштів партнерів і власного бюджету загалом у 2025 році.

Канада надає додаткові 30 мільйонів канадських доларів на українські дрони, надасть ракети AIM-9 і поставить електрооптичні сенсори й іншу військову допомогу.

Нідерланди виділять 700 мільйонів євро на БпЛА, зокрема 400 млн євро на вироби українського виробництва.

Чорногорія готує внесок у PURL і фонд NSATU на підтримку України (розмір внеску міністр не уточнив).

Данія зробить новий внесок у PURL з фокусом на авіаційні спроможності України і передасть 29-й пакет підтримки на 250 млн євро – дрони, ППО і підтримка української авіації.

Естонія продовжить підтримку на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (142 млн євро) і планує внесок в IT-коаліцію розміром в 9 млн євро.

Латвія продовжить підтримку на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (110 млн євро) – із фокусом на БпЛА, РЕБ, PURL.

Литва надасть понад 220 мільйонів євро у 2026 році на військову підтримку України на рівні не менш ніж 0,25% ВВП, зокрема внески на PURL, програму Patriot для України, «чеську ініціативу» і коаліцію розмінування.

Люксембург планує 100 млн євро у 2026 році на підтримку України і другий внесок розміром у 15 млн євро на PURL.

Нова Зеландія планує надати 15 млн доларів на PURL.

Норвегія виділить близько семи мільярдів доларів загальної військової допомоги у 2026 році, а також зробить внески на підтримку американських систем ППО і в «чеську ініціативу».

Польща планує поставки 155-мм снарядів і реалізацію спільних з Україною проєктів у межах SAFE.

Португалія зробить внесок у «чеську ініціативу»і дасть 10 млн євро на БпЛА.

Чехія: у межах «чеської ініціативи» на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив про «важливі зобов’язання» щодо довгострокової підтримки України від її партнерів за підсумками 32-го засідання Контактної групи з оборони України («Рамштайн») 16 грудня.За словами міністра, в 2025 році партнери взяли на себе зобов’язання спрямувати майже п’ять мільярдів доларів на українське оборонне виробництво і ще близько п’яти мільярдів – на закупівлю американського озброєння для України.«Обидва показники стали рекордними, і ми прагнемо підтримувати таку динаміку у 2026 році», – написав Шмигаль у телеграмі, повідомивши про обіцяну підтримку від 15 країн. За його словами: