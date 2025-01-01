«Рамштайн»: у Міноборони повідомили про зобов’язання щодо підтримки України від 15 країн

За словами міністра, в 2025 році партнери взяли на себе зобов’язання спрямувати майже п’ять мільярдів доларів на українське оборонне виробництво і ще близько п’яти мільярдів – на закупівлю американського озброєння для України.
«Обидва показники стали рекордними, і ми прагнемо підтримувати таку динаміку у 2026 році», – написав Шмигаль у телеграмі, повідомивши про обіцяну підтримку від 15 країн. За його словами:
- Німеччина зобов’язалася виділити 11,5 мільярда євро у 2026 році на підтримку оборони України, фокус буде на ППО, БпЛА, артилерійських пострілах. Україні вже передали нові системи Patriot й IRIS-T.
- Велика Британія планує посилення спроможностей ППО України на суму 600 мільйонів фунтів за рахунок заморожених активів РФ, коштів партнерів і власного бюджету загалом у 2025 році.
- Канада надає додаткові 30 мільйонів канадських доларів на українські дрони, надасть ракети AIM-9 і поставить електрооптичні сенсори й іншу військову допомогу.
- Нідерланди виділять 700 мільйонів євро на БпЛА, зокрема 400 млн євро на вироби українського виробництва.
- Чорногорія готує внесок у PURL і фонд NSATU на підтримку України (розмір внеску міністр не уточнив).
- Данія зробить новий внесок у PURL з фокусом на авіаційні спроможності України і передасть 29-й пакет підтримки на 250 млн євро – дрони, ППО і підтримка української авіації.
- Естонія продовжить підтримку на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (142 млн євро) і планує внесок в IT-коаліцію розміром в 9 млн євро.
- Латвія продовжить підтримку на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (110 млн євро) – із фокусом на БпЛА, РЕБ, PURL.
- Литва надасть понад 220 мільйонів євро у 2026 році на військову підтримку України на рівні не менш ніж 0,25% ВВП, зокрема внески на PURL, програму Patriot для України, «чеську ініціативу» і коаліцію розмінування.
- Люксембург планує 100 млн євро у 2026 році на підтримку України і другий внесок розміром у 15 млн євро на PURL.
- Нова Зеландія планує надати 15 млн доларів на PURL.
- Норвегія виділить близько семи мільярдів доларів загальної військової допомоги у 2026 році, а також зробить внески на підтримку американських систем ППО і в «чеську ініціативу».
- Польща планує поставки 155-мм снарядів і реалізацію спільних з Україною проєктів у межах SAFE.
- Португалія зробить внесок у «чеську ініціативу»і дасть 10 млн євро на БпЛА.
- Чехія: у межах «чеської ініціативи» на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.