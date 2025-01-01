Ще на крок ближче до перемоги…

Вступивши на кілька факультетів одразу влітку стала перед серйозним вибором, -який вуз обрати? Обравши кафедру Міжнародні відносини ВНУ- не помилилася. Чому? Тому, що саме тут вивчаємо та досліджуємо велику кількість цікавих дисциплін, яких не знайти на жодній іншій кафедрі, при тому вся програма вивчення на англійській мові.
Протягом навчання тут студенти даного напрямку одночасно вивчають три іноземні мови. Викладацький склад кафедри Міжнародні відносини – це справжні знавці та професіонали своєї справи, які подають найновішу, найцікавішу інформацію і те, що нам обов’язково пригодиться у майбутньому. Зокрема, це - декан факультету міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки, доктор політичних наук - Антоніна Шуляк, доктор політичних наук, завідувачка кафедри Факультету міжнародних відносин - Євгенія Вознюк, кандидат географічних наук Наталія Романюк, керівниця Регіональної школи політика і дипломата.
Вже за І семестр поточного навчального року зрозуміла, що ми є активними учасниками процесу розвитку української дипломатичної служби в новітній час війни України проти росіі. Адже на базі закладу чи не щодня проходять зустрічі з вітчизняними та зарубіжними дипломатами, журналістами, а також політиками, для яких даний вуз є альма-матер.
Також дуже ціную хорошу підготовку з англійської, що надзвичайно важливо сьогодні. Спеціальність Міжнародні відносини виявилась цікавою для вивчення та актуальною особливо сьогодні, коли ми живемо в епоху війни в Україні.
Якщо ще 20 років тому Україна у світі була відома боксерами Кличками та країною, в якій сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства – Чорнобильська катастрофа, то нині голос України у світі сильний і впливовий, бо про історію української боротьби за життя знає увесь світ.
Ось добігає до завершення ще один рік України у стані війни проти російського агресора. Відрадно, що навчаючись саме на такому факультеті разом з викладачами студенти обговорюють, дискутують про найновіші подіі, фактори про те, що відбувається на світовій арені в реальному часі.
2025 рік став знаковим для України, адже нині Україну активно підтримують понад 50 країн світу, що надають військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Протягом цього року відбулися дуже важливі події: затвердження Німеччиною 7-9 млрд євро допомоги, укладання 28 безпекових угод, проведення конференції URC2025 (100+ млн євро на відновлення) та продовження військової допомоги США, попри зміну адміністрації. Головний фокус — обороноздатність, енергетика та відбудова. І перелік цих подій свідчить, що Україна має безпрецедентний рівень міжнародної підтримки. Але для того, щоб її утримати та конвертувати у результати, слід суспільству нині сфокусуватись на реформах всередині країни, а студентам на досконалому навчанні, адже саме нинішньому поколінню належить розбудовувати мирну Україну...
Лідія Коток, здобувачка І курсу факультету міжнародних відносин ВНУ, член НСЖУ
