Ще на крок ближче до перемоги…

Вступивши на кілька факультетів одразу влітку стала перед серйозним вибором, -який вуз обрати? Обравши кафедру Міжнародні відносини ВНУ- не помилилася. Чому? Тому, що саме тут вивчаємо та досліджуємо велику кількість цікавих дисциплін, яких не знайти на жодній іншій кафедрі, при тому вся програма вивчення на англійській мові.



Вже за І семестр поточного навчального року зрозуміла, що ми є активними учасниками процесу розвитку української дипломатичної служби в новітній час війни України проти росіі. Адже на базі закладу чи не щодня проходять зустрічі з вітчизняними та зарубіжними дипломатами, журналістами, а також політиками, для яких даний вуз є альма-матер. Протягом навчання тут студенти даного напрямку одночасно вивчають три іноземні мови. Викладацький склад кафедри Міжнародні відносини – це справжні знавці та професіонали своєї справи, які подають найновішу, найцікавішу інформацію і те, що нам обов'язково пригодиться у майбутньому. Зокрема, це - декан факультету міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки, доктор політичних наук - Антоніна Шуляк, доктор політичних наук, завідувачка кафедри Факультету міжнародних відносин - Євгенія Вознюк, кандидат географічних наук Наталія Романюк, керівниця Регіональної школи політика і дипломата.

Також дуже ціную хорошу підготовку з англійської, що надзвичайно важливо сьогодні. Спеціальність Міжнародні відносини виявилась цікавою для вивчення та актуальною особливо сьогодні, коли ми живемо в епоху війни в Україні.



Ось добігає до завершення ще один рік України у стані війни проти російського агресора. Відрадно, що навчаючись саме на такому факультеті разом з викладачами студенти обговорюють, дискутують про найновіші подіі, фактори про те, що відбувається на світовій арені в реальному часі. Якщо ще 20 років тому Україна у світі була відома боксерами Кличками та країною, в якій сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства – Чорнобильська катастрофа, то нині голос України у світі сильний і впливовий, бо про історію української боротьби за життя знає увесь світ.