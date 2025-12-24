Зеленський вперше представив 20 пунктів "базового документа" про закінчення війни

Джерело: кореспонденти "Суспільного" та "Укрінформу" з посиланням на слова Зеленського під час спілкування з журналістами, на яке не запросили Українську правду.
Пряма мова: "Зараз я готовий проговорити драфт 20-пунктного документу, і це документ, який називається framework, базовий документ про закінчення війни, політичний документ між нами, Америкою, Європою і РФ".
Деталі: Президент зазначив, що проєкт у багатьох позиціях відображає спільне бачення України та Сполучених Штатів, у частині – підхід американської сторони, а низка пунктів, за його словами, ще потребують доопрацювання й узгодження.
Також Зеленськи зазначив, що з американською стороною поки немає спільної позиції щодо двох питань - територій на Донеччині та Запорізької АЕС. Водночас, за його словами, за більшістю інших пунктів сторони "суттєво зблизилися" і загалом консенсус уже знайдений.
Пункт 1: Суверенітет України буде перепідтверджено. Констатуємо, що Україна – це суверенна держава, і всі підписанти угоди своїми підписами це підтверджують.
Пункт 2: Цей документ являє собою повну та беззаперечну угоду про ненапад між Росією та Україною. Зазначається, що для підтримки довгострокового миру буде створено механізм моніторингу для контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, забезпечення раннього повідомлення про порушення та усування конфліктів.
Пункт 3. Україна має отримати надійні гарантії безпеки.
Пункт 4. У мирний час чисельність ЗСУ передбачається зберегти на рівні 800 тисяч.
Пункт 5. Сполучені Штати, НАТО та європейські країни-підписанти мають надати Україні гарантії безпеки за логікою, близькою до статті 5.
- Якщо РФ знову нападе на Україну — крім скоординованої військової відповіді, відновлюються всі глобальні санкції проти Росії.
- Якщо Україна вторгнеться на територію РФ або без провокації відкриє вогонь по території Росії — гарантії вважатимуться недійсними. Якщо ж РФ відкриє вогонь по Україні — гарантії вмикаються.
- Окремо згадувалася компенсація США за надані гарантії, але, за словами Зеленського, цей підпункт прибрали, бо українська сторона не розуміє, що саме мається на увазі.
- Угода не скасовує двосторонніх безпекових домовленостей України з іншими державами (йдеться про можливі угоди з країнами "коаліції охочих" та партнерами поза Європою).
Пункт 7. Для України прописують вступ до ЄС у визначений час і тимчасовий пріоритетний доступ до європейського ринку. Водночас конкретні строки членства — предмет окремих обговорень і, як зазначається, ще потребують підтвердження з боку Європи.
Пункт 8. Має бути погоджений "пакет розвитку" для України, який оформлять в окремій інвестиційній угоді про майбутнє процвітання. У ньому, зокрема, йдеться про:
- створення фонду розвитку для інвестицій у швидкозростаючі сфери (технології, дата-центри, ШІ);
- співпрацю США та американських компаній з Україною у відновленні, модернізації та експлуатації газової інфраструктури;
- відбудову й оновлення постраждалих територій, міст і житлових кварталів;
- розвиток інфраструктури;
- видобуток корисних копалин і природних ресурсів;
- підготовку Світовим банком спеціального пакета фінансування;
- створення високорівневої робочої групи та призначення адміністратора/координатора "процвітання" для реалізації плану відновлення.
- США та європейські держави мають сформувати фонд капіталу й грантів орієнтовно на 200 млрд доларівдля інвестування в Україну.
- Для післявоєнної відбудови передбачають широкий набір фінансових інструментів; міжнародні інституції мають підсилювати ці процеси.
- Україна декларує запровадження найкращих світових стандартів для залучення прямих іноземних інвестицій.
- Окремо фіксується право України на компенсацію збитків.
Пункт 12. Запорізьку АЕС пропонують експлуатувати у спільному форматі.
- Американська ідея: рівномірний розподіл контролю, а США — головний менеджер спільного підприємства.
- Український підхід: спільне підприємство Україна–США 50/50, де половина виробленої електроенергії йде Україні, а друга половина — США (які далі самі визначають її розподіл).
Пункт 14: Територіальний розподіл
РФ виводить свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.
Варіант А: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Робоча група збирається для визначення переміщення сил, необхідних для припинення бойових дій, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон.
Варіант Б: Обговорюється потенційна вільна економічна зона на території Донбасу – для її затвердження Україна готова провести референдум на підконтрольних їй територіях. Але на голосування ставитиметься підтримка усього договору, а не самого лише пункту про ВЕЗ. Якщо рішення буде ухвалено, між Україною, Сполученими Штатами і росіянами буде укладена окрема угода, яка визначатиме статус спеціальної економічної зони.
Пункт 15: Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою.
Пункт 16: Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. Кінбурнська коса буде демілітаризована.
Пункт 17: Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет.
- Усіх військовополонених, включно із засудженими російською системою з 2014 року, буде обміняно за принципом всіх на всіх;
- Усіх цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей та політичних в'язнів, буде повернуто;
- будуть вжиті заходи для вирішення проблем і страждань жертв війни.
Пункт 19: Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою миру, під головуванням президента Трампа. Україна, Європа, НАТО, Росія, Сполучені Штати будуть частиною цього механізму. За порушення будуть передбачені санкції.
Пункт 20: Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.
Президент також повідомив, що 24 грудня очікують на відповідь російської сторони щодо цього проєкту, після того, як з ними поговорить американська сторона.
"Тоді ми будемо розуміти наші наступні кроки та можливі часові рамки для тих чи інших рішень. Ми готові до зустрічі зі Сполученими Штатами на рівні лідерів для вирішення сенсетивних питань. Такі речі як територіальні питання треба проговорювати на рівні лідерів", - сказав він.
Крім "базового документа", за словами Зеленського, паралельно підготовлені й інші матеріали, необхідні для завершення війни. Йдеться про багатосторонню рамку гарантій безпеки (Україна - США - Європа) і окрему двосторонню рамку гарантій від Сполучених Штатів.
Президент додав, що до пакета гарантій є військовий додаток. У ньому йдеться про детальний план механізмів безпеки та реагування у разі нової агресії РФ. За його словами, цей набір документів має забезпечити сильну Україну з підтримкою партнерів, інструментом спостереження за дотриманням миру та конкретикою щодо дій у разі порушень.
Також Зеленський зазначив, що Україна і США опрацювали документ про відновлення та економічний розвиток - так звану "Дорожню карту процвітання України".
Нагадаємо:
- Інформація про новий "мирний план" США, який покликаний врегулювати війну Росії проти України, з'явилася в низці американських ЗМІ 19 листопада.
- У цих публікаціях згадувалося, що план передбачає передачу Росії всього Донбасу. Також, згідно з ним, Україна повинна обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію вдвічі і погодитися на російську мову як другу державну.
- 21 листопада ЗМІ оприлюднили текст мирного плану з 28 пунктів, згідно з яким Україна повинна назавжди відмовитися від своїх територій, а Росія отримати амністію.
- 23 листопада Велика Британія, Німеччина і Франція підготували контрпропозиції до проекту американського "мирного плану" з 28 пунктів, покликані зробити їх більш вигідними для України.
- Також 23 листопада в Женеві відбулися переговори делегацій України та США, після яких стало відомо про "оновлений" документ щодо миру.
- Британська газета Financial Times повідомила, що за підсумками переговорів у Женеві до первинної версії "мирного плану" команди Трампа внесли корективи, в результаті чого кількість пунктів у ньому скоротилася до 19.
- 2 грудня Зеленський заявив, що оновлена версія мирного плану, який Україна обговорює зі Сполученими Штатами, нині містить 20 пунктів замість 28 у початковому варіанті.