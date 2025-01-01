Що не так з гарантіями безпеки: The Telegraph повідомив про недоліки

Переваги гарантій безпеки

Мінуси гарантій безпеки

Мелоні відмовилась відправляти італійські війська в Україну

Український і французький президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, а також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо створення багатонаціональних сил для забезпечення припинення вогню в Україні.У своєму матеріалі видання The Telegraph назвало цю подію прогресом і успіхом, оскільки "вперше за понад рік українці, американці та європейці співали одну пісню". "Мир, кажуть вони, ближче, ніж будь-коли, тому що вони перебувають на межі укладення угоди про безпеку, яка запобіжить новому російському нападу на Україну після припинення вогню", - написало видання.Зокрема, Стармер, Макрон і Зеленський оголосили про плани створення англо-французьких сил безпеки, які будуть задіяні в Україні після припинення вогню.Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що дипломати "майже завершили" роботу над протоколами безпеки, які запобігли б повторенню війни.Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть стверджував, що американці погодилися на "сильні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки" і "американський механізм забезпечення безпеки". Зазначається, що він пообіцяв, що Німеччина візьме на себе відповідальність за Україну та континент загалом, хоча й уникнув приєднання до обіцянки Великої Британії та Франції про розміщення сил на місцях."Це важливий компонент мирної угоди, оскільки українці не приймуть мир і не запропонують компромісу щодо території, якщо не будуть впевнені, що росіяни не зможуть знову атакувати", - піжкреслило видання.Але, як акцентували журналісти, механізм забезпечення безпеки фактично не узгоджено. Принаймні, деталі не були викладені. Стармер, Макрон і Зеленський згадали тільки участь США у спостереженні за припиненням вогню. Вони все ще працюють над питанням механізму забезпечення безпеки.У відповідь на прохання уточнити, Віткофф наполягав, що "ці протоколи безпеки покликані запобігти будь-яким подальшим нападам на Україну, і якщо напади відбудуться, Україну захищатимуть". Однак він уникнув конкретики, хоча й сказав, що американські військові "думали про це"."Це означає, що остаточна гарантія безпеки, мається на увазі думка про те, що повторна війна з Україною означатиме війну зі США, як і раніше, відсутня. Це важливо", - констатувало видання.Журналісти нагадали, що раніше британські офіційні особи висунули ідею про розміщення американських літаків у Польщі або Румунії для підтримки українських, французьких і британських сил на землі."Чи залишається ця ідея актуальною? Ми просто не знаємо", - написало видання і додало, що саме ці деталі "визначатимуть різницю між надійним стримуванням і паперовим тигром".На думку видання, вчора в Парижі "спостерігалися явні ознаки відновлення єдності Заходу. Велика Британія і Франція пішли далі, ніж передбачалося раніше, щоб запевнити Трампа, що Європа візьме на себе тягар забезпечення власної безпеки"."Але світ, як завжди, залишається за наступним пагорбом", - іронізувало видання.Раніше було оприлюднено деталі угоди щодо гарантій безпеки. Зазначалося, що вона передбачає відправлення до 20 тис. миротворців в Україну в разі припинення вогню.Після зустрічі, на підсумковій пресконференції Макрон заявив, що після припинення вогню в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів".Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні повідомила європейським та американським партнерам, що її країна не стане відправляти своїх військових в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки.В італійському уряді зазначили, що "ці гарантії натхненні статтею 5 статуту НАТО, як це давно пропонувала Італія". Вони стануть частиною ширшого пакету угод, який ухвалюватимуть у тісній координації зі США, зокрема "ефективний та добре структурований механізм моніторингу майбутнього припинення вогню та зміцнення українських збройних сил"."Підтверджуючи підтримку Італією безпеки України, відповідно до того, що робилося постійно, прем'єр-міністрка Мелоні повторила низку незмінних положень позиції італійського уряду щодо питання гарантій, зокрема відмову від розгортання італійських військ на території України".У заяві уряду зазначається, що участь країн коаліції у багатонаціональних силах має добровільний характер, а будь-які рішення щодо підтримки України в разі нового нападу мають ухвалюватися з дотриманням конституційних процедур.У вівторок, 6 січня, у французькій столиці пройшла зустріч "коаліції рішучих" за участю 27 країн.Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди. Крім того, члени "коаліції рішучих", Україна та США уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.Було оприлюднено деталі угоди щодо гарантій безпеки. Зазначалося, що вона передбачає відправлення до 20 тис. миротворців в Україну в разі припинення вогню.Після зустрічі, на підсумковій пресконференції Макрон заявив, що після припинення вогню в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів".Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що кожне із завдань, пов'язаних із процесом надання допомоги Україні, має свого національного лідера – Польща буде провідною країною в галузі логістики.Радник та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі заявив, що 7 січня американська делегація продовжить переговори з українською делегацією.