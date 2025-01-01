Що не так з гарантіями безпеки: The Telegraph повідомив про недоліки

Переваги гарантій безпекиУ своєму матеріалі видання The Telegraph назвало цю подію прогресом і успіхом, оскільки "вперше за понад рік українці, американці та європейці співали одну пісню". "Мир, кажуть вони, ближче, ніж будь-коли, тому що вони перебувають на межі укладення угоди про безпеку, яка запобіжить новому російському нападу на Україну після припинення вогню", - написало видання.
Зокрема, Стармер, Макрон і Зеленський оголосили про плани створення англо-французьких сил безпеки, які будуть задіяні в Україні після припинення вогню.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що дипломати "майже завершили" роботу над протоколами безпеки, які запобігли б повторенню війни.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть стверджував, що американці погодилися на "сильні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки" і "американський механізм забезпечення безпеки". Зазначається, що він пообіцяв, що Німеччина візьме на себе відповідальність за Україну та континент загалом, хоча й уникнув приєднання до обіцянки Великої Британії та Франції про розміщення сил на місцях.
"Це важливий компонент мирної угоди, оскільки українці не приймуть мир і не запропонують компромісу щодо території, якщо не будуть впевнені, що росіяни не зможуть знову атакувати", - піжкреслило видання.
Мінуси гарантій безпекиАле, як акцентували журналісти, механізм забезпечення безпеки фактично не узгоджено. Принаймні, деталі не були викладені. Стармер, Макрон і Зеленський згадали тільки участь США у спостереженні за припиненням вогню. Вони все ще працюють над питанням механізму забезпечення безпеки.
У відповідь на прохання уточнити, Віткофф наполягав, що "ці протоколи безпеки покликані запобігти будь-яким подальшим нападам на Україну, і якщо напади відбудуться, Україну захищатимуть". Однак він уникнув конкретики, хоча й сказав, що американські військові "думали про це".
"Це означає, що остаточна гарантія безпеки, мається на увазі думка про те, що повторна війна з Україною означатиме війну зі США, як і раніше, відсутня. Це важливо", - констатувало видання.
Журналісти нагадали, що раніше британські офіційні особи висунули ідею про розміщення американських літаків у Польщі або Румунії для підтримки українських, французьких і британських сил на землі.
"Чи залишається ця ідея актуальною? Ми просто не знаємо", - написало видання і додало, що саме ці деталі "визначатимуть різницю між надійним стримуванням і паперовим тигром".
На думку видання, вчора в Парижі "спостерігалися явні ознаки відновлення єдності Заходу. Велика Британія і Франція пішли далі, ніж передбачалося раніше, щоб запевнити Трампа, що Європа візьме на себе тягар забезпечення власної безпеки".
"Але світ, як завжди, залишається за наступним пагорбом", - іронізувало видання.
Раніше було оприлюднено деталі угоди щодо гарантій безпеки. Зазначалося, що вона передбачає відправлення до 20 тис. миротворців в Україну в разі припинення вогню.
Після зустрічі, на підсумковій пресконференції Макрон заявив, що після припинення вогню в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів".
Мелоні відмовилась відправляти італійські війська в УкраїнуПрем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні повідомила європейським та американським партнерам, що її країна не стане відправляти своїх військових в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки.
В італійському уряді зазначили, що "ці гарантії натхненні статтею 5 статуту НАТО, як це давно пропонувала Італія". Вони стануть частиною ширшого пакету угод, який ухвалюватимуть у тісній координації зі США, зокрема "ефективний та добре структурований механізм моніторингу майбутнього припинення вогню та зміцнення українських збройних сил".
"Підтверджуючи підтримку Італією безпеки України, відповідно до того, що робилося постійно, прем'єр-міністрка Мелоні повторила низку незмінних положень позиції італійського уряду щодо питання гарантій, зокрема відмову від розгортання італійських військ на території України".
У заяві уряду зазначається, що участь країн коаліції у багатонаціональних силах має добровільний характер, а будь-які рішення щодо підтримки України в разі нового нападу мають ухвалюватися з дотриманням конституційних процедур.
У вівторок, 6 січня, у французькій столиці пройшла зустріч "коаліції рішучих" за участю 27 країн.
Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди. Крім того, члени "коаліції рішучих", Україна та США уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що кожне із завдань, пов'язаних із процесом надання допомоги Україні, має свого національного лідера – Польща буде провідною країною в галузі логістики.
Радник та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі заявив, що 7 січня американська делегація продовжить переговори з українською делегацією.
