Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через удар «Орєшніком» по Львову

Війна з московитами 09-січ, 2026, 11:269 prov 106
Андрій Сибіга назвав абсурдними спроби росіян виправдати удар неіснуючою атакою по Валдаю.
Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через удар по Львову балістичною ракетою середньої дальності. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив із заявою з цього приводу.
«Росія стверджує, що проти Львівської області застосували балістичну ракету середньої дальності, так званий «Орєшнік». Такий удар поблизу кордону ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці європейського континенту і випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої реакції на безрозсудні дії Росії», – написав Сибіга в Х.
За його словами, Україна через дипломатичні канали вже інформує США та партнерів з Європи, а також всі країни та міжнародні організації про подробиці цього небезпечного удару. Водночас Сибіга назвав «абсурдним» те, що росіяни намагаються виправдати удар «атакою на резиденцію Путіна», якої ніколи не було.
«Це ще один доказ того, що Москві не потрібні реальні причини для свого терору та війни.Путін використовує балістичну ракету середньої дальності поблизу кордону ЄС і НАТО у відповідь на власні галюцинації — це справді глобальна загроза. І вона вимагає глобальних відповідей», – додав глава МЗС. 
Сибіга наголосив, що необхідно вжити більш рішучих заходів проти російського танкерного флоту. Він заявив, що США праві, коли вживають проти тіньового флоту відповідних заходів. Також міністр додав, що потрібні серйозні заходи проти доходів Росії від нафти, її схем та активів, не лише в ЄС, а й у всьому світі.
«Ми закликаємо всі відповідальні держави та міжнародні організації викривати російські брехні та без зволікань посилювати тиск на агресора. Ми ініціюватимемо міжнародні дії — термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ», – додав Сибіга.
Повідомлялося, що балістична ракета, якою росіяни вдарили по Львову, рухалася зі швидкістю 13 тисяч км/год. У місті під атакою опинилася критична інфраструктура. Водночас у Повітряних силах повідомили, що тип ракети ще з’ясовують.
Водночас внаслідок російської атаки 9 січня у Києві загинули четверо людей, ще 25 постраждали.  В місті пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівлю одного з посольств, вибиті вікна у дитячому садочку, пошкоджено трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція. В області також є руйнування житлових будинків та постраждали люди.
Загалом цієї ночі у повітряному просторі України зафіксували 36 ракет та 242 БпЛА різних типів. Повітряні сили підтвердили влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.
