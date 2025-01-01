Результати застосування «митного безвізу» в Рівненській митниці у 2025 році

«Митний безвіз» відкриває можливості українському бізнесу працювати за стандартами, що діють у країнах Європейського Союзу. Як він працює? Товари переміщуються між митницями країн-учасниць за однією транзитною декларацією — від митниці відправлення до митниці призначення. Це спрощує процедуру перевезення, зменшує кількість документів і перевірок, а також прискорює доставку вантажів.
У грудні 2025 року в зоні діяльності Рівненської митниці зафіксовано 710 переміщень товарів під процедурою спільного транзиту (Т1). Упродовж 2025 року Рівненською митницею здійснено митні формальності за 6147 деклараціями за процедурою спільного транзиту, при цьому у ролі митниці відправлення оформлено 539деклараційокремого типу Т1 та в ролі митниці призначення завершено процедури спільного транзиту за 5608 деклараціями.
За аналогічний період 2024 року митницею оформлено 646 декларацій Т1. Завершено процедури спільного транзиту за 2652 деклараціями.
Лідером серед митних постів за кількістю оформлених Т1, як митниця відправлення так і митниця призначення, став митний пост «Рівне».
У 2025 році Україна успішно перейшла на застосування NCTS Фази 5 – останню версію системи, яка функціонує в країнах ЄС.
Довідково: митні органи України з 01 жовтня 2022 року використовують міжнародне застосування процедури спільного транзиту, приєднавшись до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.
Детальніше про особливості застосування NCTS можна дізнатися за посиланням: https://customs.gov.ua/rezhim-spilnogo-tranzitu-ncts.
Рівненська митниця.