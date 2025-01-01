В Україні вперше з’явилася технологія 5G – Федоров

В Україні вперше запустили технологію 5G, яка дозволяє передавання даних на швидкості близько 500 Мбіт/с на абонента, повідомив 12 січня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, першими відчують переваги люди, які живуть у центрі Львова або відвідують це місто.«Львів стає технологічною лабораторією, яка допоможе нам відпрацювати всі технічні моменти перед національним запуском. Місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні. Наразі у Львові збудовано понад 20 базових станцій 5G. Після погоджень із Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технології – ми масштабуємо пілот. У січні 5G запрацює в Бородянці (це Київська область – ред.), у лютому – в Харкові, а згодом і в інших містах України», – вказав очільник Мінцифри.Федоров нагадав, що його відомство плвнувало повноцінно запустити технологію ще в 2022 році, однак повномасштабна війна змусила відкласти ці плани з міркувань безпеки.Заявляючи у листопаді 2024 року про початок тестування 5G-зв’язку, Михайло Федоров зазначав, що 5G здатний передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.За словами Федорова, запуск 5G в Україні планують завершити до 2030 року.Технологія стільникового зв’язку п’ятого покоління (5G) почала розгортатися по всьому світу в 2019 році. Вона обіцяє більшу пропускну здатність і набагато швидше передавання даних.Це досягається за рахунок використання більш високої, ніж у мережах 4G, радіочастоти. Радіус дії таких частот у середньому 1,6 кілометра, крім того вони слабко проникають крізь деякі види будівельних матеріалів, в зв'язку з чим мережа 5G вимагає набагато більш купчастого розгортання антен.