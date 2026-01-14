Антикорупційні органи повідомили Юлії Тимошенко про підозру – вона відкидає звинувачення

Антикорупційні органи України оголосили підозру очільниці парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Слідчі дії в партійному офісі політичної сили тривали протягом усієї ночі, за результатами яких правоохоронці вилучили документи та особисті речі політикині. Сама народна депутатка категорично заперечує провину, називаючи дії силовиків політичним замовленням та зачисткою конкурентів перед виборами.

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на інформацію джерел "Української правди" та офіційний коментар Юлії Тимошенко.

За даними співрозмовників у політичних колах, представники антикорупційних відомств офіційно вручили підозру лідерці "Батьківщини", хоча в Національному антикорупційному бюро наразі утримуються від коментарів.

Юлія Тимошенко підтвердила факт проведення обшуків у будівлі партії, зазначивши:

"Щойно у партійному офісі «Батьківщини» завершилися так звані «невідкладні слідчі дії», що тривали всю ніч".

За її словами, у приміщення увійшли понад тридцять озброєних осіб без пред?явлення відповідних документів.

Політикиня заявила, що під час обшуку правоохоронці наче як не знайшли доказів протиправної діяльності, тому вилучили її робочі засоби зв'язку та фінансові заощадження. Вона підкреслила:

"Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення".

Тимошенко порівняла нічні події з переслідуваннями часів Революції Гідності, додавши:

"Лише гучні публічні заяви в інтернеті без будь-яких доказів. Обшук – грандіозний піар-хід".

Нардепка переконана, що активізація правоохоронців пов'язана з майбутнім виборчим процесом.

"Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів", – резюмувала вона.

Як писав раніше "Апостроф", Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на спробі підкупу народних обранців. Посадовця підозрюють у пропозиції грошей колегам з інших політичних сил за підтримку або відхилення певних законопроєктів. Правоохоронці проводили слідчі дії, зокрема обшуки в партійному офісі в Києві.

Хоча тоді правоохоронні органи офіційно не називають ім'я підозрюваної особи, за інформацією джерел "Української правди" в політичних колах, йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Співрозмовники видання зазначають, що представники НАБУ і САП здійснювали обшуки в офісі партії, розташованому на вулиці Турівській у столиці.