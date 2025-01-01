Рівне:

Уряд дав ОВА добу "загасити" зайве світло заради економії електроенерг

16-січ, 2026, 09:32
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що всі обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація отримали наказ протягом доби скоротити споживання електроенергії.
Про це вона повідомила у своєму Telegram.
Зокрема, йдеться про обмеження зовнішнього освітлення будівель і територій, підсвітки реклами та надлишкового вуличного освітлення.
Крім того, у Києві та Київській області протягом доби проаналізують стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання житлових будинків, окремо — ситуацію в будинках з електроопаленням, де наразі немає електрики.
Для мешканців будинків у найскладнішому становищі обіцяють резервні джерела живлення, підвезення води та іншу підтримку.
Уряд також розглядає можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити для них постійний обігрів.
Додатково, Міненерго, Мінрозвитку та Держенергонагляд отримали доручення максимально спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації.
НКРЕКП рекомендовано скоротити строки та спростити вимоги до проєктної документації, технічних умов і процедур приєднання. Про результати комісія доповідає уряду протягом тижня.
