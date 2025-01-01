На заміну НАТО: в Європі розглядають створення нового альянсу безпеки разом з Україною та без США

За даними Politico, саме цей епізод став сигналом для Європи, що час готуватися до глибокої трансформації системи безпеки без опори на Вашингтон.
Європейський курс на автономіюАналітики видання зазначають, що держави Європи - включно з тими, що не входять до ЄС, як?от Велика Британія та Норвегія - фактично вже відпрацювали модель співпраці без участі США. Протягом другого президентського терміну Трампа вони активно взаємодіють у форматі неформальної "коаліції бажаючих", яка стала майданчиком для координації рішень у сфері безпеки.
Радники з національної безпеки 35 урядів підтримують постійний контакт: від онлайн?зустрічей до приватних групових чатів. За словами співрозмовників Politico, у цих колах сформувався високий рівень довіри та готовність діяти спільно у ситуаціях, коли дії США створюють додаткові ризики.
У групових обговореннях беруть участь такі лідери, як Кір Стармер, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Урсула фон дер Ляєн, Александр Стубб та Джорджія Мелоні. Вони виробили чіткий алгоритм реагування на кожен крок Трампа, який може вплинути на європейську безпеку.
Україна - ключовий елемент нової коаліціїЦентральним вузлом цієї мережі стала так звана Вашингтонська група, названа на честь візиту європейських лідерів до Білого дому разом із президентом України Володимиром Зеленським у серпні минулого року.
Дипломати наголошують, що саме підтримка України стала відправною точкою для формування коаліції, яка згодом переросла у ширшу систему взаємодії між європейськими столицями. Регулярні контакти створили міцні особисті зв’язки між ключовими політичними фігурами, що дозволяє швидко координувати позиції.
У листуванні групи бере участь і Зеленський. Politico звертає увагу, що це відкриває новий вимір потенційної співпраці: Україна - найбільш мілітаризована держава серед учасників, із великою армією, розвиненою індустрією безпілотників та унікальним бойовим досвідом.
Аналітики видання припускають, що об’єднання військових можливостей України з потенціалом Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії могло б створити одну з найпотужніших оборонних структур у світі - із поєднанням ядерних і неядерних компонентів.
