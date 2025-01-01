Рівне:

ЄС скликає надзвичайну зустріч через кризу навколо Гренландії

Європейський Союз готує термінову відповідь на загострення ситуації навколо Гренландії. Президент Європейської ради оголосив про скликання надзвичайного засідання для координації дій держав-членів, наголошуючи на захисті суверенітету Данії та недопустимості економічного тиску з боку Сполучених Штатів.

Про це йдеться у заяві президента Європейської ради Антоніу Кошти.

За результатами консультацій із європейськими лідерами Антоніу Кошта підтвердив непохитну позицію блоку щодо територіальної цілісності та підтримки Данії. У документі зазначається, що країни ЄС демонструють "єдність у підтримці та солідарності з Данією та Гренландією", а також дотримуються спільних принципів міжнародного права. Крім того, Європейський Союз підкреслює свою "готовність захищати себе від будь-яких форм примусу" у відносинах із партнерами.

Окрему увагу в заяві приділено ризикам торговельного конфлікту. Президент Євроради зазначив, що в ЄС існує "спільна оцінка того, що мита підірвуть трансатлантичні відносини і є несумісними з торговельною угодою між ЄС і США". 

Водночас Брюссель висловлює готовність до конструктивного діалогу з Вашингтоном щодо безпеки в Арктиці та інших спільних інтересів.

"З огляду на важливість останніх подій та з метою подальшої координації я вирішив скликати надзвичайне засідання Європейської Ради в найближчі дні", – підсумовує у заяві Кошта. 

Нагадаємо, що в Truth Social президент США Дональд Трамп заявив про необхідність ліквідації російської загрози в Гренландії, звинувативши владу Данії у тривалій бездіяльності в цьому питанні. Американський лідер наголосив, що ситуація потребує негайного вирішення, яке буде забезпечене найближчим часом.

