Поїзди не вийдуть на маршрут: "Укрзалізниця" скасовує низку рейсів

В Житомирській області на один день змінюється рух приміських поїздів — частину рейсів скасують. Тимчасові коригування торкнуться популярних напрямків і діятимуть у визначену дату, про що пасажирів попередили заздалегідь.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Укрзалізниця: приміські поїзди".
Зміни стосуються Житомирського напрямку. Через оновлення графіка руху окремі приміські рейси не курсуватимуть лише один день. Обмеження мають короткостроковий характер і не вплинуть на роботу залізниці в подальшому.
Зокрема, у неділю, 19 січня, скасовано два приміські поїзди, що з'єднують північні населені пункти області: №6450 Коростень — Овруч та №6453 Овруч — Коростень. У цей день вони не вийдуть на маршрут, тож пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки та обирати альтернативні способи пересування.
В "Укрзалізниці" наголошують, що зміни є тимчасовими. Після завершення коригувань рух приміських поїздів на цьому напрямку планують відновити у звичному режимі. Актуальну інформацію щодо можливих оновлень у графіках обіцяють повідомляти додатково.
