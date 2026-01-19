ЄС готує тарифи на €93 млрд проти США у відповідь на шантаж Трампа щодо Гренландії – F

Джерело: Financial Times з посиланням на європейських чиновників та дипломатів, ?pravda.com.ua.???
Деталі: За даними видання, нинішня ситуація переросла у найсерйознішу кризу в трансатлантичних відносинах за останні десятиліття. План дій у відповідь на погрози Трампа обговорили 27 послів країн ЄС, щоб забезпечити європейських лідерів важелями впливу напередодні ключових зустрічей із президентом США на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який стартує цього тижня.
За словами чиновників, які беруть участь у підготовці, Євросоюз готує "інструментарій відплати", який включає два основні напрямки. Перший – це реактивація списку мит на суму 93 мільярди євро, який було підготовлено ще минулого року, але дію якого призупинили до 6 лютого, щоб уникнути повномасштабної торговельної війни.
Другий, більш радикальний крок – застосування так званого "Інструменту протидії примусу" (Anti-Coercion Instrument, ACI). Цей механізм, прийнятий у 2023 році, ще жодного разу не використовувався. Він дозволяє обмежувати інвестиції та блокувати експорт послуг, що може болісно вдарити по американських технологічних гігантах (Big Tech) на ринку ЄС.
Найбільш рішуче на використанні ACI наполягає Франція. Париж і Берлін вже координують спільну відповідь, а міністри фінансів обох країн планують зустріч перед загальноєвропейським обговоренням. Водночас більшість країн-членів ЄС виступають за спробу діалогу з Трампом, перш ніж переходити до прямої конфронтації, застосовуючи тактику "батога і пряника".
"Трамп використовує суто мафіозні методи. У нас під рукою є чіткі інструменти відплати, якщо це триватиме. Але водночас ми хочемо публічно закликати до спокою і дати йому можливість відступити", – сказав європейський дипломат, ознайомлений з ходом обговорення.
Погрози Трампа "безумовно виправдовують ACI, оскільки це буде класичним примусом", сказав інший європейський чиновник.
Як попереджувальний крок найбільші фракції Європарламенту вирішили відкласти голосування щодо зниження мит на товари зі США, яке планувалося в межах попередніх домовленостей.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в неділю, що Європа "буде твердо дотримуватися свого зобов'язання захищати суверенітет Гренландії та Королівства Данія. Ми завжди будемо захищати наші стратегічні економічні та безпекові інтереси".
У Давосі порядок денний зустрічі радників з нацбезпеки західних країн був терміново змінений: замість фокусу виключно на мирних переговорах щодо України, значну частину часу присвятять кризі навколо Гренландії.
Міністр фінансів США Скотт Бессент відкинув можливість компромісу, заявивши, що Європа "занадто слабка", аби гарантувати безпеку острова:
"Президент (Трамп – ред.) вважає, що посилена безпека неможлива без того, щоб Гренландія стала частиною США", – заявив Бессент.
Що передувало:
- 14 січня Трамп висунув вимогу щодо купівлі Гренландії, назвавши це стратегічною необхідністю для Сполучених Штатів, та розкритикував європейські країни за відправку військового контингенту на захист острова.
- Посли країн-членів Європейського Союзу у неділю, 18 січня, збиралися на позачергове засідання для обговорення заяви президента США Дональда Трампа про запровадження нових мит проти низки європейських держав.
- Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Сполучене Королівство заявили, що погрози введення мит з боку президента США Дональда Трампа підривають трансатлантичні відносини.
- Прем'єр Іспанії Педро Санчес застеріг, що реалізація президентом США Дональдом Трампом його зазіхань на Гренландію зробила б правителя РФ "найщасливішим у світі", подарувавши одразу дві перемоги.