Рівне:

Створення та просування сайтів

На Рівненщині судитимуть ексголову громади, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди за вирішення земельного питання

Рівненська область / Новини регіону / Кримінал 21-січ, 2026, 15:109 prov 1
Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови однієї з громад. Його обвинувачують у проханні надання та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинені повторно.
Слідством встановлено, що у 2024 році голова попросив та одержав двома траншами 63400 грн від місцевого жителя за надання його дружині в оренду 2,5 га землі комунальної власності, на яких розташовані будівлі ремонтної майстерні з побутовими приміщеннями.
У 2025 році чоловік надумав продати цю нерухомість, тоді посадовець попросив надати йому 30% від отриманого прибутку. Зі свого боку обіцяв посприяти передачі тієї ж земельної ділянки в оренду н овому власнику.46-річного посадовця затримали торік у травні, безпосередньо після одержання ним 7500 доларів США неправомірної вигоди.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 454 200 гривень. Після внесення цієї суми посадовець вийшов з-під варти і подав заяву про складання своїх повноважень.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
За матеріалами Рівненської обласної прокуратури. 
Схожі новини
Патрульного судитимуть за одержання хабаря
Кримінал

Патрульного судитимуть за одержання хабаря

Хабар за безперешкодну торгівлю раками – судитимуть посадовця
Рівненська область / Кримінал

Хабар за безперешкодну торгівлю раками – судитимуть посадовця

Судитимуть слідчого поліції
Головна / Рівненська область

Судитимуть слідчого поліції

Сільському голові, який одержав 520 тис грн неправомірної вигоди, продовжено термін застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади
Головна / Рівненська область

Сільському голові, який одержав 520 тис грн неправомірної вигоди, продовжено термін застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади

Судитимуть начальника управління районної державної адміністрації, який вимагав та одержав 3500 дол США неправомірної вигоди
Головна / Рівненська область

Судитимуть начальника управління районної державної адміністрації, який вимагав та одержав 3500 дол США неправомірної вигоди

Створення та просування сайтів Пакети з логотипом

Стрічка новин

Соц. мережі
Політика
Вгору