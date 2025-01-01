На Рівненщині судитимуть ексголову громади, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди за вирішення земельного питання

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови однієї з громад. Його обвинувачують у проханні надання та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинені повторно.
Слідством встановлено, що у 2024 році голова попросив та одержав двома траншами 63400 грн від місцевого жителя за надання його дружині в оренду 2,5 га землі комунальної власності, на яких розташовані будівлі ремонтної майстерні з побутовими приміщеннями.
У 2025 році чоловік надумав продати цю нерухомість, тоді посадовець попросив надати йому 30% від отриманого прибутку. Зі свого боку обіцяв посприяти передачі тієї ж земельної ділянки в оренду н овому власнику.46-річного посадовця затримали торік у травні, безпосередньо після одержання ним 7500 доларів США неправомірної вигоди.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 454 200 гривень. Після внесення цієї суми посадовець вийшов з-під варти і подав заяву про складання своїх повноважень.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
За матеріалами Рівненської обласної прокуратури.