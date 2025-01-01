В Україні відзначають День Соборності

Відтоді в Україні «живі ланцюги» створювались неодноразово, а День Соборності щороку відзначається на державному рівні як символ єдності українського народу.

Українці сьогодні, 22 січня, відзначають День Соборності.Як передає Укрінформ , це свято щороку відзначається у день проголошення в 1919 році Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Офіційно свято встановили у 1999 році з огляду на політичне та історичне значення об’єднання УНР і ЗУНР для формування єдиної (соборної) української держави.Акт Злуки став підсумком соборницьких прагнень українців Наддніпрянщини та західноукраїнських земель, які формувалися щонайменше з середини XIX століття, і був основоположною подією для українського державотворення.22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення Акта злуки (об'єднання) УНР і ЗУНР в єдину незалежну державу. У зачитаному на зборах «Універсалі соборності», зокрема, відзначалося: «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка».Цей день став символом українського державотворення, втілив соборницькі прагнення українців щодо консолідації в одній державі.Водночас об’єднання України мало переважно символічних характер: уже через кілька тижнів після проголошення Акта злуки більшовики захопили Київ, згодом Польща окупувала Східну Галичину, а Чехословаччина – Закарпаття.Уперше святкування Соборності відбулося 22 січня 1939 року у Карпатській Україні (м. Хуст), на той час – автономній республіці Чехословаччини. Того дня під синьо-жовтими прапорами відбулась тридцятитисячна маніфестація місцевого населення, яке з’їхалось до столиці Карпатської України з усіх куточків краю згадати події 20-річної давнини.Проявом єдності та волі українського народу до свободи став «живий ланцюг», організований патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акта Злуки, коли мільйони українців від Києва до Львова узялись за руки, відзначаючи День Соборності.Ідея соборності була й залишається базовою національною цінністю українців. Нині, коли Російська Федерація знову прагне знищити українську державність і окупувати українську землю, соборність є передумовою успіху опору українців зовнішній агресії.