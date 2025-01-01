Служба безпеки викрила чергову «схему для ухилянтів» на Рівненщині

Про це у понеділок, 9 лютого, повідомили пресслужби СБУ та прокуратури області.
Служба безпеки регіону спільно з Держприкордонслужбою та Нацполіцією викрили й затримали організатора масштабної схеми ухилення від мобілізації чоловіками призовного віку.
За даними слідства, зловмисником виявився 53-річний житель Рівненської області, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за незаконний видобуток бурштину.
Так, фігурант, маючи широке коло знайомств серед жителів населених пунктів, що розташовані у прикордонній зоні, налагодив протиправний механізм перетину державного кордону в обхід пропускних пунктів та блокпостів.
Потенційних «клієнтів» він шукав через телеграм-канали та своїх знайомих. Вартість його послуг становили 10 тисяч доларів з однієї особи.
Організатор незаконної оборудки розробив чіткий алгоритм дій. Спочатку він забирав чоловіків власним автомобілем з різних регіонів України та доставляв їх до спеціально підготовленого помешкання у прикордонному районі. Там вони по кілька днів чекали його подальших інструкцій.
Далі зловмисник організовував їх перевезення маршрутними автобусами до населених пунктів поблизу державного кордону. Щоб проїхати блокпости, чоловіків ховали у багажному відсіку транспорту.
Завершальним етапом схеми був незаконний перетин державного кордону пішки під керівництвом організатора, який надавав необхідні речі та продукти.
Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» під час спроби переправити за кордон вісьмох чоловіків призовного віку - жителів Київської, Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської областей.
За організацію незаконного виїзду фігурант отримав 80 тисяч доларів США.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та причетних до правопорушення осіб.
За матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).
Викриття каналу здійснювали співробітники Управління СБУ в Рівненській області спільно з 9 прикордонним загоном імені Січових Стрільців та ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури.
Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.