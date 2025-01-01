Дипломатія віри

Україна робить ставку на християнські цінності у відносинах зі США, адже два десятиліття Україна проводить молитовні сніданки у Вашингтоні, а нині робить ставку на спільну християнську ідентичність із консервативною аудиторією США.Також це є і дієвим майданчиком для домовленостей про меценатство, спонсорство та волонтерство.

Старший пастор Рівненщини ЦХВЄ Олександр Коток та депутат облради Микола Добриднік від Рівненської обласної ради, від голови облради Андрія Карауша передали слова вдячності та подарунок — картину “Битва під Оршою”, яка символізує перемогу над московією, Старшому пастору, Єпископу Прохору Віктору Семеновичу за підтримку соціальних проєктів на Рівненщині та допомогу у будівництві реабілітаційного центру у селі Федорівка Клесівської церкви “Жива Вода”, різних соціальних проектів з початку війни: відпочинок дітей закордоном, допомога пернселенцям , воїнам ЗСУ, тощо.Найславетнішою сторінкою в житті Костянтина Острозького стала перемога князя у великій битві під містечком Орша, що на території сучасної білорусі.

Ця битва була ключовою перемогою Великого Гетьмана Литовського, у московсько-Литовській війні (1512 — 1522 рр.) яку ще називають Десятирічною війною. Переможна для князя Острозького битва відбулася 8 вересня 1514 р. над московською ордою на чолі з Іваном Чєлядіним.Битва під Оршею показала, що спільними зусиллями українських, литовських, польських та білоруських військ під керівництвом князя Костянтина Острозького можна розгромити значно більшу московську армію. Ця перемога довела ефективність стратегії єдності, зупинивши експансію московського князівства на захід на кілька десятиліть.

Окрім цього, подяки були передані іншим пасторам та церквам за їхню підтримку та співпрацю в час війни в Україні.У пошуку стабільної підтримки з боку США Україна дедалі активніше апелює не лише до безпекових гарантій чи спільних демократичних цінностей, а й до релігійної ідентичності.

У Вашингтоні Київ просуває ідею, що Україна і США пов’язані не тільки стратегічними інтересами, а й спільною християнською традицією.Серед гостей була пасторка Пола Вайт, старша радниця новоствореного «Офісу віри» при Білому домі, яка зазначила: «Україно, ми розуміємо, що це за боротьба. І на особистому рівні я розумію її – як духовно, так і в реальному вимірі», – заявила Вайт, звертаючись до української делегації.