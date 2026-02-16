Наймасштабніше просування за два з половиною роки: Україна звільнила понад 200 кв. км — AFP

Українські військові минулого тижня досягли найвідчутнішого прориву на фронті за останні 2,5 роки, звільнивши понад 200 квадратних кілометрів території. Про це повідомляє Agence France-Presse із посиланням на аналітичні дані.
За інформацією журналістів, ідеться про період із 11 по 15 лютого, коли Сили оборони повернули під контроль 201 км?. Такі висновки базуються на оцінках Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що українські підрозділи могли скористатися перебоями у зв'язку в російських військ. Зокрема, йдеться про блокування доступу до системи Starlink, що, за повідомленнями російських військових блогерів, створило проблеми з координацією та управлінням підрозділами на полі бою.
У AFP підкреслюють, що площа звільненої території майже дорівнює всім російським територіальним здобуткам за грудень. Це найбільший обсяг повернутих земель за такий короткий проміжок часу з моменту початку українського контрнаступу в червні 2023 року.
В ISW зауважили, що контратаки України, ймовірно, були спрямовані на використання тимчасових труднощів із комунікацією в російських військах, що могло вплинути на їхню боєздатність та швидкість реагування.
Джерело.