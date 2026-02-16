Рівне:

Створення та просування сайтів

Наймасштабніше просування за два з половиною роки: Україна звільнила понад 200 кв. км — AFP

Головна / Війна з московитами 17-лют, 2026, 09:119 prov 411
Українські військові минулого тижня досягли найвідчутнішого прориву на фронті за останні 2,5 роки, звільнивши понад 200 квадратних кілометрів території. Про це повідомляє Agence France-Presse із посиланням на аналітичні дані.
За інформацією журналістів, ідеться про період із 11 по 15 лютого, коли Сили оборони повернули під контроль 201 км?. Такі висновки базуються на оцінках Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що українські підрозділи могли скористатися перебоями у зв'язку в російських військ. Зокрема, йдеться про блокування доступу до системи Starlink, що, за повідомленнями російських військових блогерів, створило проблеми з координацією та управлінням підрозділами на полі бою.
У AFP підкреслюють, що площа звільненої території майже дорівнює всім російським територіальним здобуткам за грудень. Це найбільший обсяг повернутих земель за такий короткий проміжок часу з моменту початку українського контрнаступу в червні 2023 року.
В ISW зауважили, що контратаки України, ймовірно, були спрямовані на використання тимчасових труднощів із комунікацією в російських військах, що могло вплинути на їхню боєздатність та швидкість реагування.
Джерело.
Схожі новини
Українські війська наблизилися до другої лінії оборони росіян на півдні, - ISW
Головна / Війна з московитами

Українські війська наблизилися до другої лінії оборони росіян на півдні, - ISW

Українські захисники досягли «тактично значущого» прогресу у контрнаступі – NYT
Головна / Війна з московитами

Українські захисники досягли «тактично значущого» прогресу у контрнаступі – NYT

Українські військові звільнили сім населених пунктів за тиждень, — Маляр
Головна / Війна з московитами

Українські військові звільнили сім населених пунктів за тиждень, — Маляр

9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів біля Херсона - Залужний
Головна / Війна з московитами

9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів біля Херсона - Залужний

ISW: Україна за кілька днів звільнила більше своїх територій, ніж росія захопила, починаючи з квітня
Головна / Війна з московитами

ISW: Україна за кілька днів звільнила більше своїх територій, ніж росія захопила, починаючи з квітня

Створення та просування сайтів Пакети з логотипом

Стрічка новин

Соц. мережі
Політика
Вгору