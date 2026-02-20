Володимир Зеленський заявив, що США та Росія мають однакову вимогу щодо Донбасу

США та Росія наполягають, щоб Україна залишила Донбас задля швидкого припинення бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що і Сполучені Штати, і Росія чинять тиск на Київ у питанні Донбасу в межах можливих домовленостей про завершення війни. Про це він повідомив в інтерв’ю AFP, яке було опубліковане у п’ятницю, 20 лютого.

За словами президента, і американська, і російська сторони фактично наполягають на тому, щоб Україна погодилася залишити Донбас задля швидкого припинення бойових дій. Водночас Зеленський наголосив, що Україна не зазнає поразки у війні проти Росії. Він підкреслив, що питання полягає не в програші, а в ціні можливої перемоги.

«Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно ми точно не програємо. Питання лише в тому, чи переможемо. Але це дуже дорога ціна», – зазначив він.

За словами Зеленського, під час переговорів найбільшого прогресу вдалося досягти у військовій підгрупі. Сторони погодилися, що у разі запровадження режиму припинення вогню контроль за його дотриманням можуть здійснювати США. Окрім цього, було досягнуто домовленості про новий обмін полоненими. Проте питання територій залишається невирішеним.

Раніше президент заявляв, що Україна готова до компромісів у межах переговорного процесу, однак не розглядатиме варіанти, які передбачають відмову від незалежності та суверенітету держави.

Нагадаємо, чергові переговори щодо припинення війни відбувались протягом 17 та 18 лютого у Женеві, що у Швейцарії. Там українська делегація зустрілась також із європейськими представниками – Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії.