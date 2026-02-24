"Чотири роки, як Путін бере Київ за три дні" – Зеленський показав свій бункер і звернувся до українці

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії, в якому згадав події перших днів війни, жертв російської агресії, силу українських воїнів і загалом народу, а також показав свій бункер на Банковій, звідки телефонував світовим лідерам, щоб попросити у них зброю.Джерело: відеозвернення президента, pravda.com.ua.
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні. І ось це насправді дуже багато говорить про наш спротив, про те, як же бореться Україна весь цей час. За цими словами – мільйони наших людей. За цими словами – велика сміливість, дуже важка робота, витримка й великий шлях, який Україна долає з 24 лютого".