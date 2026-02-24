"Чотири роки, як Путін бере Київ за три дні" – Зеленський показав свій бункер і звернувся до українці

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії, в якому згадав події перших днів війни, жертв російської агресії, силу українських воїнів і загалом народу, а також показав свій бункер на Банковій, звідки телефонував світовим лідерам, щоб попросити у них зброю.







