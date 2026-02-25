Україна отримала "демарш" від Держдепу США через удар по Новоросійську – Стефанішина

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN
Пряма мова Стефанішиної на брифінгу 24 лютого:"Ми почули від Державного департаменту, що нам слід утриматися від атак на американські інтереси".
Деталі: Вона додала, що "отримала демарш" від Державного департаменту США щодо цього, але при цьому підкреслила, що США не пропонували Києву загалом утриматися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру.
"Це було пов'язано з тим, що американські економічні інтереси там постраждали. Ми взяли це до відома", – сказала дипломатка.
Вона додала, що у листі від Державного департаменту йшлося, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.
"Мені було дуже, дуже прикро, що за 35 років незалежності України, маючи так багато можливостей, ми ніколи не досягли ситуації, коли ми могли б зробити те саме", – сказала Стефанішина.
Відтак вона закликала американських законодавців ухвалити закон про посилення санкцій проти Москви, заявивши, що затримка з його ухваленням розглядається як перемога Москви.
"Якщо ми зможемо накласти більше санкцій і чинити більший тиск на Росію, вона не зможе вийти з переговорів", – підсумувала дипломатка.
Передісторія:
- У ніч на 14 листопада 2025 рокуБпЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі у російському Новоросійську:пошкодили нафтобазу, контейнерний термінал, берегові споруди й одне судно.
- Через Новоросійськ крім російської також йде казахстанська нафта, порт забезпечує відвантаження понад 2 млн барелів нафти на добу, що становить близько 5% від загальносвітових морських поставок.
- Станом на ранок 14 листопада ціни на нафту зросли приблизно на 2% через побоювання щодо постачання після того, як дрони поцілили в нафтосховище в російському порту Новоросійськ.
- Варто нагадати, що Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.
- 13 травня Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США у розвиток ратифікованої угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду.