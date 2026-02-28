Рівне:

Fire Point вперше показав пуски українських балістичних ракет FP-7

Війна з московитами 28-лют, 2026, 08:24
Український оборонний виробник Fire Point випробував балістичні ракети FP-7. Відео пусків 27 лютого опублікував співзасновник компанії Денис Штілерман.
Представники Fire Point вперше опублікували кадри тестових запусків нової ракети. На відео FP-7 запускають із наземної платформи.
Розробку ракети FP-7 анонсували у вересні 2025 року. Тоді Fire Point розповів про проєкт зброї на виставці MSPO 2025 у Польщі.
У FP-7 заявлена дальність ураження до 200 км, максимальна швидкість становить 1500 м/с, а кругове відхилення – 14 метрів. Маса бойової частини сягає 150 кг, а максимальна тривалість польоту – 250 секунд. Цю ракету можна запускати з наземної платформи, вона призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях.
Раніше "Оборонка" розповідала, що Штілерман публікував відео пусків ракет FP-5 "Фламінго" по арсеналу зброї в РФ.
Історію створення Fire Point та що відомо про ракету FP-5 читайте в статті: "Великі ракети і контракти Fire Point. Історія найзагадковішої української оборонної компанії".
Джерело.
