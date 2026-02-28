Підтримувати руки лікарям - важлива місія



Завдяки Рівненському обласному об’єднанню УЦХВЄ - єпископ Олександр Коток, а також депутату Рівненської обласної ради - Миколі Добридніку направили гуманітарну допомогу до Багатопрофільної лікарні на Одещину.

Адже така допомога це підтримка рук нашим медикам, які цілодобово рятують дають шанс на друге життя не лише військовим, а й лікують цивільне населення, яке щодня потерпає від російських обстрілів,



Як зазначив Олександр Адамович, - "Рівненське обласне об'єднання УЦХВЄ з початку війни активно підтримує ЗСУ та цивільних надавши за рік (станом на січень 2026) близько 560 тон дров понад 130 тон вантажів через «Нову пошту» (продукти ліки одяг). Підтримуємо від початку війни і ВПО".



Ворог прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити, наше завдання - підтримувати воїнів, лікарів, цивільних.



Якщо будуть люди - буде держава. Також в даній лікарні працює лікарем-травматологом наш земляк з Тинного – В'ячеслав Коток .Дякуємо усім медикам, які лишились в Україні, щоб підтримувати людей, ставити на ноги понівечену націю.

Дякуємо Спонсорам та Меценатам ! .

Віримо в те, що Бог дасть перемогу нашій країні.

Світлана Коток