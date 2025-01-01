Є ідея. Для розблокування Ормузької протоки Брюссель пропонує скористатися досвідом України

Глава європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала запровадити аналог«зернової угоди», що працювала під час російсько-української війни, для розблокування Ормузької протоки.
Про це посадовиця заявилав інтерв'ю агенції Reuters.
«Ніхто не готовий наражати своїх громадян на небезпеку в Ормузькій протоці. Ми маємо знайти… дипломатичні шляхи, щоб зберегти її відкритою, щоб не не сталося… продовольчої кризи, кризи добрив, енергетичної кризи у світі», — сказала Каллас.
Вона висунула ідею повторити«зернову угоду», яка за посередництва ООН була укладена під час війни Росії проти України.
Каллас зазначила, що обговорила цю ідею з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і що Організація «працює над цим».
«Тепер питання полягає в тому, на що також могли б погодитися сусідні країни, особливо Іран», — додала чиновниця.
«Зернова угода» — договори з Туреччиною та ООН, які Київ та Москва окремо уклали у липні 2022 року. За ними у Чорному морі встановлювався зерновий коридор.
З моменту укладання РФ шантажувала тим, що вийде з угоди, а також гальмувала роботу коридору.
17 липня 2023 рокуРосія офіційно оголосила про вихід із зернової угоди, спробувавши виправдати це новими вибухами на незаконно збудованому Кримському мосту. Водночас Москва відкликала«гарантії безпеки» судноплавства в Чорному морі.
Того ж дня президент Володимир Зеленський запропонував продовжити роботу зернової угоди без участі росіян — разом із Туреччиною та ООН.
10 серпня ВМС України оголосили про новий коридор руху цивільних суден до/з чорноморських портів після припинення зернової угоди за участі ООН, Туреччини та Росії в липні.
