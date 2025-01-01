Київ готує позови проти Будапешта: причини озвучили в МЗС України

Війна з московитами / Кримінал 19-бер, 2026, 07:09
У Будапешті залишаються кошти, які Угорщина безпідставно та незаконно викрала в українського банку. А спроби легалізувати цей бандитизм заднім числом свідчать про те, що угорська влада чудово усвідомлює незаконність таких дій. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує FREEДОМ.
Він зазначив, що викрадено не просто гроші української держави, а гроші платників податків — громадян України. 
“Угорщина вкрала ці кошти. Це гроші платників податків, гроші українців із державного українського банку. Ось їх і викрала Угорщина безпідставно, незаконно. Це просто бандитизм Орбана. Ми продовжуємо наполягати на негайному поверненні цих коштів. І коштів, і дорогоцінних металів. Вони не належать Угорщині. Вони перевозилися між державними банками Австрії та України транзитом через Угорщину. Саме бандитизм Орбана призвів до ситуації, коли ці кошти затримані в Будапешті”, — акцентував речник українського дипломатичного відомства.
Георгій Тихий також нагадав про сімох українців, яких затримали під час вилучення коштів. Поводження з ними під час перебування в Угорщині можна прирівняти до тортур.
“Ми також не забуваємо про захоплення заручників — семи громадян України — та поводження з ними протягом 28 годин їхнього утримання в заручниках, яке можна прирівняти до тортур. І за все це буде відповідальність. Кожен, хто брав участь, буде ідентифікований. Є національні кримінальні справи, будуть міжнародні розслідування, ми будемо притягати їх до відповідальності за те, що вони вчинили. Ми це так просто не залишимо”, — наголосив він.

Нагадаємо, 6 березня український “Ощадбанк” повідомив про викрадення інкасаторських машин в Угорщині. Інформацію підтвердили в МЗС України. У машині перебували працівники державного банку та цінності. Інцидент стався під час перевезення іноземної валюти та банківських металів.
Міністерство закордонних справ України заявило про грубі порушення прав інкасаторів “Ощадбанку” під час затримання в Угорщині. Угорські правоохоронці зробили все можливе, щоб позбавити затриманих українців будь-якої підтримки. На затриманих чинився психологічний і фізичний тиск.
