Нові партнерства — нові можливості!

Рівненська область / Новини регіону 23-бер, 2026, 15:149 prov 212
Рівненська медична академія офіційно об’єднує зусилля з Рівненським фаховим коледжем інформаційних технологій.
Меморандум підписали директор коледжу Ольга Степанченко та ректор академії Роман Шустик.
Ми запускаємо співпрацю, яка відкриває нові горизонти для студентів і викладачів: спільні освітні та наукові проєкти, конференції, хакатони, стажування та обмін досвідом:
- більше практики,
- нові формати навчання,
- реальні проєкти та стажування,
- міждисциплінарний досвід, який цінується на ринку праці.
Ми впевнені: майбутнє — за поєднанням медицини та технологій.
