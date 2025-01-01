Підробив медичний висновок для уникнення відповідальності: ДБР повідомило про підозру судді з Рівненщини

Забезпечення відповідальності посадовців, зокрема суддів, за порушення закону є одним із принципів роботи Державного бюро розслідувань.
Працівники ДБР за сприяння ДВБ Нацполіції повідомили про підозру судді Рівненського окружного адміністративного суду.
За даними слідства, патрульні поліцейські зупинили його за кермом автомобіля з ознаками алкогольного сп’яніння. Суддя відмовився пройти огляд на місці та затягував зі здачею аналізів. Правоохоронці склали адміністративний протокол за керування у стані сп’яніння.
Щоб уникнути відповідальності, фігурант разом з іншими особами організував підроблення медичного висновку. У документі зазначалось, що водій нібито не перебував у стані сп’яніння. Саме ця «липова» довідка стала підставою для закриття адміністративного провадження.
Наразі колишньому судді повідомлено про підозру у підробленні та використанні офіційного документа, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усіх осіб причетних до підробки документів.
Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.