Зеленський: США пропонують гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу

Головна / Війна з московитами / Політика 26-бер, 2026, 07:17
Сполучені Штати пропонують Україні свої гарантії безпеки в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донецької та Луганської областей.
Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters, пише "Європейська правда"
Деталі: Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп обрав стратегію тиску на Україну, а не на Росію, у питаннях завершення війни. Він зазначив, що американська сторона готова завершити оформлення документа про гарантії безпеки лише за згоди України вийти з Донбасу.
"Американці готові завершити оформлення цих гарантій на високому рівні, як тільки Україна буде готова вивести війська з Донбасу", – сказав Зеленський, попередивши, що такий крок поставить під загрозу безпеку України та Європи загалом.
Президент додав, що Сполучені Штати зосереджені на власному конфлікті з Іраном, тому Трамп чинить тиск на Україну, намагаючись швидко припинити війну.
На думку Зеленського, Росія, яка вимагає виведення українських військ зі сходу, робить ставку на те, що Вашингтон втратить інтерес до переговорів і зрештою вийде з них.
Зазначимо, у січні видання Financial Times повідомило, що гарантії безпеки від США для України залежатимуть від попередньої згоди Києва на виведення своїх військ з неокупованої частини Донбасу.
Тоді заступниця прессекретарки Білого дому Анна Келлі назвала ці повідомлення неправдивими.
Президент України Володимир Зеленський у січні заявив, що документ про гарантії безпеки від Сполучених Штатів готовий до підписання.
За даними ЗМІ, після початку американської операції в Ірані американський президент Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.
Схожі новини
Володимир Зеленський заявив, що США та Росія мають однакову вимогу щодо Донбасу
Війна з московитами / Політика

Володимир Зеленський заявив, що США та Росія мають однакову вимогу щодо Донбасу

Зеленський на пост Трампа про повернення всіх територій України: Я був здивований, але це гарний сигнал
Війна з московитами / Політика

Зеленський на пост Трампа про повернення всіх територій України: Я був здивований, але це гарний сигнал

США готові надати Україні підтримку з повітря в межах потенційної мирної угоди – Трамп
Війна з московитами / Україна і світ

США готові надати Україні підтримку з повітря в межах потенційної мирної угоди – Трамп

Трамп заявив, що угода про надра "майже" готова, Зеленський приїде 28 лютого
Головна / Війна з московитами

Трамп заявив, що угода про надра "майже" готова, Зеленський приїде 28 лютого

Зеленський: РФ має щонайменше відступити до кордонів станом на лютий 2022 року
Головна / Війна з московитами / Політика

Зеленський: РФ має щонайменше відступити до кордонів станом на лютий 2022 року

